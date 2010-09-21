Трудоголик

Образование: высшее (инженер по САПР), Тамбовский государственный технический университет, факультет: автоматизация химических производств, сентябрь 1999 – июнь 2004

Опыт работы:

07.2009 — н.в., Delfin Group Company (международная бизнес-ассоциация). Должность: ведущий web-разработчик. Функциональные обязанности: разработка и поддержка сайтов.

10.2006 — н.в., ООО “АСКОН-Коломна” (группа компаний “АСКОН”: разработка CAD-систем). Должность: инженер–программист. Функциональные обязанности: разработка интерфейсных и функциональных элементов для продукта КОМПАС-3D, адаптация существующих модулей для современных платформ (x64, Vista).

09.2004 – 12.2004 г., Cтудия дизайна (дизайн, разработка, продвижение сайтов, создание мультимедийных презентаций). Должность: web-программист. Функциональные обязанности: наполнение сайта функционалом, разработка систем управления контентом.

02.2004 – 06.2004 г., Уваровский Химический Колледж. Должность: преподаватель спец. дисциплин. Функциональные обязанности: преподавание дисциплин "Прикладное программирование" (3 курс) и "Алгоритмизация и основы программирования" (2 курс).

Владение компьютером: на уровне эксперта; направления: прикладное программирование, web-программирование

Операционные системы: Windows, Linux

Среды разработки: Borland Delphi Studio, Microsoft Visual Studio

Языки разработки: Pascal/Object Pascal, C/C++, SQL, HTML, PHP, JavaScript; знаком с XML, UML, C#, VBA/VB.NET, Java, VHDL

Технологии: COM/COM+

СУБД: dBase, Paradox, InterBase, MySQL

владею следующими продуктами на уровне продвинутого пользователя: Microsoft Office (сертифицированный пользователь), OpenOffice.org, MathCAD, MicroCap

Знание иностранных языков: английский (читаю и перевожу со словарем)

Персональные качества: коммуникабельность, быстрая обучаемость, активная жизненная позиция.

Сферы интересов (увлечения): программирование, музыка, кино