gavlonskaya

Frontend developer

Здравствуйте!

Меня зовут Екатерина. Я начинающий Frontend-разработчик и хочу предложить Вам сотрудничество.

Обучалась в Учебном Центре Netcracker.

Что входит в мои услуги:

- HTML-вёрстка

- CSS

- JavaScript / TypeScript

- Angular

Стоимость выполнения: от 30$

Срок выполнения: 7 дней

Работаю без предоплаты

Я уверена, что результат моей работы Вас приятно удивит. Я приложу все усилия и знания для получения отличного результата.

Буду рада ответить на все интересующие Вас вопросы

Контакты: [email protected]