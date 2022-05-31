gavlonskaya

Екатерина gavlonskaya

 
23 годаРоссия/Тольятти
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Frontend developer

Здравствуйте!

Меня зовут Екатерина. Я начинающий Frontend-разработчик и хочу предложить Вам сотрудничество.

Обучалась в Учебном Центре Netcracker.

Что входит в мои услуги:

-  HTML-вёрстка

-  CSS

-  JavaScript / TypeScript

-  Angular

Стоимость выполнения: от 30$

Срок выполнения: 7 дней

Работаю без предоплаты

Я уверена, что результат моей работы Вас приятно удивит. Я приложу все усилия и знания для получения отличного результата.

Буду рада ответить на все интересующие Вас вопросы

Контакты: [email protected]

JavascriptTypeScriptHTMLCSSAngular