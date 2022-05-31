gavlonskaya

Frontend developer
Здравствуйте!
Меня зовут Екатерина. Я начинающий Frontend-разработчик и хочу предложить Вам сотрудничество.
Обучалась в Учебном Центре Netcracker.
Что входит в мои услуги:
- HTML-вёрстка
- CSS
- JavaScript / TypeScript
- Angular
Стоимость выполнения: от 30$
Срок выполнения: 7 дней
Работаю без предоплаты
Я уверена, что результат моей работы Вас приятно удивит. Я приложу все усилия и знания для получения отличного результата.
Буду рада ответить на все интересующие Вас вопросы
Контакты: [email protected]
Я против войны в Украине!