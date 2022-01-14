gavrilkoviv

Весь комплекс юридических услуг по гражданским спорам

Правовая помощь в таких направлениях, как: трудовые споры; дела о наследстве; семейные споры; жилищные отношения; защита права собственности, прав потребителей, прав участников долевого строительства,

интеллектуальных прав, неимущественных прав (честь, достоинство, деловая репутация); подготовка, правовой

анализ договоров; кредитные обязательства; споры с управляющими компаниями; споры в области страхования; дела

о возмещении ущерба при ДТП (страховые компании, Российский Союз Автостраховщиков, виновники ДТП, независимая

экспертиза ущерба поврежденного имущества); представление интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех инстанций судебной системы РФ, в отношениях с физическими и юридическими лицами, а также ИП, государственными учреждениями, органами, ведомствами; составление заявлений, претензий, исковых заявлений, жалоб; обжалование судебных постановлений, действий приставов-исполнителей, должностных лиц...