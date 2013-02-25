gavryutina

Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко. Филолог. Опыт работы рерайта и копирайта 2 года. Рерайтер статей различной тематики,кроме юридических, медицинских, узкопрофильных технических.
• написание уникальных статей и рерайт (уникальность выполняемых работ по рерайту 100%)
• написание, редактирование и корректировка статей
• написание статей для Интернет-ресурсов.
• разработка слоганов для фирм и рекламных компаний
• участие в разработке печатных материалов
Дополнительные профессиональные навыки:
• оперативный анализ и поиск информации
• умение работать оперативно и в указанные сроки
• грамотная речь, уверенный пользователь ПК
• русский и украинский язык – профессиональный
Цель: развитие творческих навыков, способностей и знаний в области рерайта и копирайта, приобретение дальнейшего опыта и постоянных клиентов, профессиональный рост.
Ведение новостной ленты (1$ за 1 новость до 1000 знаков, Написание уникальных статей (информационные и СЕО) (от2-5$ за 1000 символов) и рерайтинг(1,5-$ за 1000 символов). Редактирование, корректировка (0,3-1$ за 1000 символов в зависимости от темы, сложности и срочности).