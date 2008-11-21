Работаю сетевым администратором, по совместительству программистом.
Готов выполнять работы по HTML-вёрстке.
- Ручная блочная верстка (div+css)
- Кроссбраузерность для : (IE6,IE7,Opera,Mozilla)
- Соответствие кода международным стандартам W3C
- CSS в отдельном файле
- верстка с учетом SEO
- Валидность 100%
- Верстка по макетам дизайнера пиксель в пиксель
Имеется собственный художник-дизайнер, могу выступить посредником по Web-дизайну.
Имею солидный опыт организаторской работы, администраторской и т.п.
Достаточно много свободного времени, пока трачу на обучение по Web-дизайну и программированию.
Online более 12 часов в день
Высокая обучаемость, креативность, готов работать в команде, могу переквалифицироваться.
Жду предложений.
Действие аккаунта приостановлено!