Работаю сетевым администратором, по совместительству программистом.

Готов выполнять работы по HTML-вёрстке.

- Ручная блочная верстка (div+css)

- Кроссбраузерность для : (IE6,IE7,Opera,Mozilla)

- Соответствие кода международным стандартам W3C

- CSS в отдельном файле

- верстка с учетом SEO

- Валидность 100%

- Верстка по макетам дизайнера пиксель в пиксель

Имеется собственный художник-дизайнер, могу выступить посредником по Web-дизайну.

Имею солидный опыт организаторской работы, администраторской и т.п.

Достаточно много свободного времени, пока трачу на обучение по Web-дизайну и программированию.

Online более 12 часов в день

Высокая обучаемость, креативность, готов работать в команде, могу переквалифицироваться.

Жду предложений.