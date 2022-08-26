Эксперт по графическому дизайну логотипов.

Умею работать с графическими материалами, составлять бред, упаковку для компаний.

Отлично ориентируюсь в технических заданиях заказчиков и в удобное для вас время и кратчайшие сроки выполняю заказы в лучшем виде!

Создал множество логотипов для инстаграм аккаунтов, предлагаю вам ознакомиться с несколькими из них.

Разрабатываю множество разных креативов для создания вашего блога, магазина и тд.

Ваш ждет анализ рынка и подбор ниши для вашего бизнеса.

Формирование постоянного клиентского потока(все это зависит от логотипа).

Все что требуется для достижения результата - фиксировать на бумаге и применять в действие.

В работе со мной заказчики получают аккуратное оформление и качественные работы, вызывающие у зрителей исключительно положительные ассоциации. Нужно понимать что логотип это отражение вас и вашей компании.

Я буду вашим персональным менеджером, если вас заинтересуют мои работы, вместе мы изменим вашу жизнь.

Пишите мне напрямую, буду рад вам помочь!