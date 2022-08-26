gawsend

Максим gawsend

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер, специализируюсь на логотипах
  • Здравствуйте, я Максим!

    Эксперт по графическому дизайну логотипов.

    Умею работать с графическими материалами, составлять бред, упаковку для компаний.

    Отлично ориентируюсь в технических заданиях заказчиков и в удобное для вас время и кратчайшие сроки выполняю заказы в лучшем виде!

    Создал множество логотипов для инстаграм аккаунтов, предлагаю вам ознакомиться с несколькими из них.

    Разрабатываю множество разных креативов для создания вашего блога, магазина и тд.

    Ваш ждет анализ рынка и подбор ниши для вашего бизнеса.

    Формирование постоянного клиентского потока(все это зависит от логотипа).

    Все что требуется для достижения результата - фиксировать на бумаге и применять в действие.

    В работе со мной заказчики получают аккуратное оформление и качественные работы, вызывающие у зрителей исключительно положительные ассоциации. Нужно понимать что логотип это отражение вас и вашей компании.

    Я буду вашим персональным менеджером, если вас заинтересуют мои работы, вместе мы изменим вашу жизнь.

    Пишите мне напрямую, буду рад вам помочь!