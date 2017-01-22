gazdostavka

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Александр Мамонов gazdostavkagazdostavka
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Здравствуйте, необходимо сделать калькулятор на сайт. Пример действующей реализации и внешний вид калькулятора пришлю.Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Оплата за статью 500 рублей. Необходимо написать структурированный текст по газогенераторам GENERAC, без излишней воды, человеческим языком. Пожалуйста, пишите те, кто знает это оборудование.Копирайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно написать уникальную информационную статью о сервисе по выгулу собак в Санкт-Петербурге. 2000 символов. Подготовьте две статьи ранее написанные вами, чтобы понимать как вы пишите.Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
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Здравствуйте, нам необходимо продвижение фэйсбука, набора подписчиков. Вопросы в лсСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Для сайта хочу разместить отзывы с авторизацией, пока рассматриваю cackle. Если есть другие платформы, которые по вашему мнению лучше, то это обсуждаемо. По сути мне необходима настройка их внешнего вида и характеристик выдаваемых клиенту перед отзывом и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Меня интересует заполнение группы VK, твитера и инстаграма Это не столь интересное предложение для крупных компаний, но интересное предложение для новых участников проекта которым нужно портфолио.Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать текст на тематику "Автономного газоснабжения, доставка газа, автономная канализация"Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо осуществить рерайт существующего текста на сайте.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задач не много: разработать иконки поставить актуальные шрифты под фон и тематику сайта (сайт разработан на tilda) подобрать фотографии людей на сайт разработать логотипИконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать одностраничный сайт. Не на виксе . Есть пример того, что хочу увидеть. Хостинг будет на pagemaster. Доменное имя с меня. Срок реализации проекта и стоимость обсуждается лично. Обязательно прилагайте в сообщение портфолио.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад
Вышлю подробное ТЗ на почту. Коротко, есть водители-экспедиторы и логистический центр. Заявки на продукт поступают в логистический центр. Логист согласовывает с клиентом дату доставки и отправляет накануне согласованные заявки водителю. Хотим что бы была ПУ в которое логист ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо мобильное приложение. Начисление баллов за покупку будет выполняться через какой нибудь специальный смартфон который будет считывать qr код с мобильного приложения клиента и оператор будет писать сумму покупки вручную в специальном смартфоне. Потом эти баллы ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать статью о преимуществах газогенераторов перед остальными генераторами.Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад