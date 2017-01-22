gazdostavka

Здравствуйте. Для сайта хочу разместить отзывы с авторизацией, пока рассматриваю cackle. Если есть другие платформы, которые по вашему мнению лучше, то это обсуждаемо. По сути мне необходима настройка их внешнего вида и характеристик выдаваемых клиенту перед отзывом и ...