Ирина Коваленко gazeta5151gazeta5151
Коваленко Ирина Владимировна
Адрес: 630136, Новосибирск, ул. Широкая, 115, кв.52.
Семейное положение: Не замужем. Двое детей, живут отдельно.
Причины поиска
работы: Необходима надомная работа или скользящий график.
Цель соискания: Дистанционный вариант работы с использованием домашнего
компьютера, (есть выделенная линия Интернета и «белый адрес»).
Предлагаю услуги:
Автор текстов, статей, обзоров, книг
Копирайтер, написание текстов
Редактор, корректор.
Рерайтер.
Сценарист
Редактор сайта, рубрики
Контент-менеджер
Образование:
Новосибирская государственная академия водного транспорта (прежде НИИВТ)
1992-1993 Курсы пользователей ПК, Школа бизнеса
2000 – 2002 г.г. Институт рекламы и связи с общественностью. (Новосибирский государственный
педагогический университет) Специальность: реклама
Опыт работы:
1973 – 1976 г.г. По специальности
1996 –2002 г.г. Государственная телерадиокомпания «Новосибирск». Менеджер рекламного отдела. Уволена в связи с ликвидацией отдела.
Функции: Рекламный агент, продюсер телепрограмм, администратор.
2000-2007г.г. Автор-составитель книг по кулинарии(40 наименований), продюсер проекта и автор радиопрограммы под общим брендом «Рецепты и советы от тёщи Варвары Степановны»).
2002 –2006 г.г. Работа в издательстве ООО «РИФ-Новосибирск»,
Редактор журнала «Сибирский деловой союз»,
Редактор экспериментального семейного издания: газеты «Семейный
альбом».
Публикации в газетах и журналах.
С 2005 года Автор в литературной сети Интернета под псевдонимом Ирина Алёшина
На Прозе.ру http://proza.ru/avtor/gazeta5151
2007 г Автор книги (повесть) «Малахитовая лягушка» (издательство «Мангазея» г.Новосибирск)
C апреля 2011 г
по настоящее время Сценарист: 1 канал Центрального телевидения, программа «Доброе утро», передача «Полезные советы» (советы по хозяйству, кулинарии, дача, домашний мастер)
Автор, владелец и
администратор сайтов: www.domolad.ru www.menu365.domolad.ru www.obereg.domolad.ru
Технические навыки: Уверенный пользователь ПК: программы Word, CorelDRAW, Excel, Photoshop, Интернет.
Интересы: Литература. Русская традиционная культура.
Художественная фотография http://fotki.yandex.ru/users/gazeta5151/?ncrnd=4968
Знание иностранных
языков: Английский со словарём.
Способ контакта Контактный телефон: 8-923-234-21-76
Дом.телефон (383) 341-84-83
e-mail: [email protected]
Дата составления: 10 июля 2014 г