Предлагаю услуги: Автор текстов, статей, обзоров, книг Копирайтер, на

Коваленко Ирина Владимировна

Адрес: 630136, Новосибирск, ул. Широкая, 115, кв.52.

Семейное положение: Не замужем. Двое детей, живут отдельно.

Причины поиска

работы: Необходима надомная работа или скользящий график.

Цель соискания: Дистанционный вариант работы с использованием домашнего

компьютера, (есть выделенная линия Интернета и «белый адрес»).

Предлагаю услуги:

Автор текстов, статей, обзоров, книг

Копирайтер, написание текстов

Редактор, корректор.

Рерайтер.

Сценарист

Редактор сайта, рубрики

Контент-менеджер

Образование:

Новосибирская государственная академия водного транспорта (прежде НИИВТ)

1992-1993 Курсы пользователей ПК, Школа бизнеса

2000 – 2002 г.г. Институт рекламы и связи с общественностью. (Новосибирский государственный

педагогический университет) Специальность: реклама

Опыт работы:

1973 – 1976 г.г. По специальности

1996 –2002 г.г. Государственная телерадиокомпания «Новосибирск». Менеджер рекламного отдела. Уволена в связи с ликвидацией отдела.

Функции: Рекламный агент, продюсер телепрограмм, администратор.

2000-2007г.г. Автор-составитель книг по кулинарии(40 наименований), продюсер проекта и автор радиопрограммы под общим брендом «Рецепты и советы от тёщи Варвары Степановны»).

2002 –2006 г.г. Работа в издательстве ООО «РИФ-Новосибирск»,

Редактор журнала «Сибирский деловой союз»,

Редактор экспериментального семейного издания: газеты «Семейный

альбом».

Публикации в газетах и журналах.

С 2005 года Автор в литературной сети Интернета под псевдонимом Ирина Алёшина

На Прозе.ру http://proza.ru/avtor/gazeta5151

2007 г Автор книги (повесть) «Малахитовая лягушка» (издательство «Мангазея» г.Новосибирск)

C апреля 2011 г

по настоящее время Сценарист: 1 канал Центрального телевидения, программа «Доброе утро», передача «Полезные советы» (советы по хозяйству, кулинарии, дача, домашний мастер)

Автор, владелец и

администратор сайтов: www.domolad.ru www.menu365.domolad.ru www.obereg.domolad.ru

Технические навыки: Уверенный пользователь ПК: программы Word, CorelDRAW, Excel, Photoshop, Интернет.

Интересы: Литература. Русская традиционная культура.

Художественная фотография http://fotki.yandex.ru/users/gazeta5151/?ncrnd=4968

Знание иностранных

языков: Английский со словарём.

Способ контакта Контактный телефон: 8-923-234-21-76

Дом.телефон (383) 341-84-83

e-mail: [email protected]

[email protected]

Дата составления: 10 июля 2014 г