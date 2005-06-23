gb10freelance

Андрей Бондаренко gb10freelancegb10freelance
Моя цель – набраться больше опыта в монтаже видео.
Работая со мной вы экономите:
▶Деньги. Качественно смонтирую любое по сложности видео в срок.
▶Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость монтажа.
Гарантия: в течение оговоренного времени после передачи файла с готовым монтажом я бесплатно и сразу исправлю свои
ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно чтобы клиент остался доволен.
Мои ролики на YouTube:
▶https://www.youtube.com/watch?v=KUcthZA8rv4&t=8s
▶https://www.youtube.com/watch?v=-wFlBw_yu00&t=1s
Связь:
▶https://www.youtube.com/channel/UC2PWqYS4t9ybDFEyYbBtvbAhttps:
Ответственность:
▶Не нарушаю сроков
▶Всегда довожу дело до конца
▶Готов приступить сразу
▶Всегда на связи
Род занятий:
▶Монтаж видео
Технологии:
Adobe Premiere Pro
Связь: