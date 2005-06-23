gb10freelance

✩Только качественно и в срок - ВИДЕОМОНТАЖЁР. Монтаж в Adobe Premiere Pro✩

Моя цель – набраться больше опыта в монтаже видео.

Работая со мной вы экономите:

▶Деньги. Качественно смонтирую любое по сложности видео в срок.

▶Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость монтажа.

Гарантия: в течение оговоренного времени после передачи файла с готовым монтажом я бесплатно и сразу исправлю свои

ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно чтобы клиент остался доволен.

Мои ролики на YouTube:

▶https://www.youtube.com/watch?v=KUcthZA8rv4&t=8s

▶https://www.youtube.com/watch?v=-wFlBw_yu00&t=1s

Связь:

▶[email protected]

▶https://vk.comid572273536

▶https://www.youtube.com/channel/UC2PWqYS4t9ybDFEyYbBtvbAhttps:

Ответственность:

▶Не нарушаю сроков

▶Всегда довожу дело до конца

▶Готов приступить сразу

▶Всегда на связи

Род занятий:

▶Монтаж видео

Технологии:

Adobe Premiere Pro

Связь:

▶[email protected]

▶https://vk.comid572273536