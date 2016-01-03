Автор сайта «Без аденомы простаты». http://www.adenomaprostate.com/
Частичный перечень статей: О рекомендациях со стороны, которые являются вредными и обоснование опасных
заблуждений при аденоме простаты. О чём говорят неправильно и о чём не говорят
вовсе.
Личный взгляд на психологию оздоровления.
О попытке лечения аденомы простаты длительным голоданием (хроника без искажений и
преувеличений).
Дыхание,как основополагающий фактор любого оздоровительного процесса. Физиология и
никакой ереси. Некоторые свойства диафрагмального (брюшного) дыхания. Как
правильно дышать, если аденому предстательной железы сопутствует гипертония.
Питание и его распорядок при аденоме простаты (доброкачественной гиперплазии
предстательной железы). Действие алкоголя.
Лечение аденомы простаты народными методами (траволечение доброкачественной гиперплазии
предстательной железы). За и против. Объективно об использовании биологически
активных добавок (БАД) при аденоме предстательной железы.
Роль умеренных по продолжительности физических нагрузок в лечении доброкачественной
гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты). Правило быстрее –
медленнее. Рискованные виды мышечной активности.
Лечение аденомы простаты лекарственными препаратами (фармакология). Где грань между
помощью и блефом. Отдельно о «народном рецепте» под названием – финалгон.
Без аденомы простаты. Оздоровительная методика.
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