Автор сайта «Без аденомы простаты». Нелекарственная методика настоящего лечения доброкачественной опухоли предстательной железы.

Автор сайта «Без аденомы простаты». http://www.adenomaprostate.com/

Частичный перечень статей: О рекомендациях со стороны, которые являются вредными и обоснование опасных

заблуждений при аденоме простаты. О чём говорят неправильно и о чём не говорят

вовсе.

Личный взгляд на психологию оздоровления.

О попытке лечения аденомы простаты длительным голоданием (хроника без искажений и

преувеличений).

Дыхание,как основополагающий фактор любого оздоровительного процесса. Физиология и

никакой ереси. Некоторые свойства диафрагмального (брюшного) дыхания. Как

правильно дышать, если аденому предстательной железы сопутствует гипертония.

Питание и его распорядок при аденоме простаты (доброкачественной гиперплазии

предстательной железы). Действие алкоголя.

Лечение аденомы простаты народными методами (траволечение доброкачественной гиперплазии

предстательной железы). За и против. Объективно об использовании биологически

активных добавок (БАД) при аденоме предстательной железы.

Роль умеренных по продолжительности физических нагрузок в лечении доброкачественной

гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты). Правило быстрее –

медленнее. Рискованные виды мышечной активности.

Лечение аденомы простаты лекарственными препаратами (фармакология). Где грань между

помощью и блефом. Отдельно о «народном рецепте» под названием – финалгон.

Без аденомы простаты. Оздоровительная методика.

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