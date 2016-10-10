gcernaa951

Образование высшее: с 2005 по 2010гг. Государственное заведение «Луганский национальный

университет имени Тараса Шевченко», диплом по специальности «Социальная работа»

и квалификация социального работника ( АН № 39611472 ). Знание русского и украинского языков, владею в совершенстве. Разговорным является русский язык. Умение

грамотно построить свою речь и написать. Знание английского языка на базовом

уровне. Умение печатать на десять

пальцев, скорость печатания не ниже 200 зн./мин – кириллица, латиница – 120зн./мин. Опытный пользователь : MSOffice ( Word, Excel, Powerpoint), опыт работы в сети интернет (Opera, InternetExplorer, Mozilla, Google, Яндекс) и электронной почтой ( mail.ru, yandex.ua, google.com). Знание операционных систем Windows.

Деловые и личные качества: внимательность, аккуратность, ответственность,

исполнительность, умение быстро обучаться и запоминать новую информацию,

надёжность, порядочность, добросовестное выполнение поставленных задач,

стабильность психологического состояния и настроения, умение работать в

команде, внимание к деталям.