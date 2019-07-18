gdAUT7631jyt98ko

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ

Резюме МеркуловАлександр Иванович, Специалист понастройке контекстной рекламы РСЯ(Рекламная Сеть Яндекса)Контактныйтелефон: 8-904-969-04-72E-mail:[email protected]ВКонтакте–http://vk.com/merkulov52 Прошел обучение в известной школеинтернет профессий Profi Internet А. Гранта и В. Гандзия. Изучил современные

технологии создания рекламы, и готов их использовать для Вашей работы.Занимаюсь увеличением потокаклиентов на Ваш сайт с помощью грамотной настройки контекстной интернет-рекламы

РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса). При минимальных затратах Вы сможете в разы

увеличить продажи ваших товаров и услуг.Проведу аудитсайта и конкурентов бесплатно за отзыв. Затем настрою тестовую рекламную

кампанию на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами выявить целевую аудиторию, а по её результатамосновную РК, оплата с каждым заказчиком индивидуальна.Предлагаюобсудить детали. Жду от Вас ответа. Суважением, Александр Меркулов.