Для моего сайта usedtyres.com.ua провести полный сео-аудит и анализ. Проверить настройки сервисов гугл. Дать свои рекомендации. Проверить настройки гугл рекламы перед тем как оплачивать эту рекламу.
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт2 года назад
Доработка шаблона сайта, а именно написать или настроить бесплатный/платный модуль для загрузки прайс-листа в формате exel, настроить привязку картинок к товарам. Более детально при личном общении.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
В админ панели сайта сделать инструмент загрузки прайс листа из 1с, в ручном режиме. После обработки этого прайса на странице сайта [url=https://100shin.ua/ru/content/42-bu-shiny]https://100shin.ua/ru/content/42-bu-shiny[/url] сделать вывод и сортировку подобно как сделано на [url=https://www.1000shyn.com.ua/vzhyvani-vantazhni-shyny]https://www.1000shyn.com.ua/vzhyvani-vantazhni-shyny[/url] Посмотрите, как реализован ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Имеется прайс-лист который я обновляю каждое утро (https://100shin.ua/ПРАЙС БУ 28.09.2021_100shin.xlsx). Нужно написать удобный и понятный инструмент для загрузки этого прайса на сайт, https://100shin.ua/ru/content/42-bu-shiny и его обработки. Сайт построен на Prestashop. Что бы было понятно что имеется в ...Закрыт2 года назад
Добрый день, я представляю компанию 100ШИН. С недавних пор мы официально представляем три китайских бренда грузовых шин. Для этих брендов были сделаны одностраничные сайты. Я занимался настройкой контекстной рекламы, но чувствую, что не совсем правильно ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт6 лет назад
Сегодня обнаружили ошибку по поиску товаров на нашем сайте http://100shin.com.ua. К примеру в поиске задаем параметры размер 315, потом 80 потом 22,5 и нажимаем поиск, то увидим надпись - Поиск не дал результатов. Но в то же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сменили версию php с 5.3 на 5.4.4 для сайта по обучению сотрудников на moodle 2.7. Теперь наш основной сайт отказывается адекватно работать. http://100shin.com.ua/. Сайт написан на самописном движке и я понимаю что там есть не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо перенести полностью дизайн с сайта 100shin.biz на 100shin.com.ua, с сохранением работоспособности последнего. Все необходимые доступы предоставлю.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать шаблон на Битрикс. Переделать визуальную часть Настроить фильтр поиска. Добавить параметр. Сделать отображение товаров в каталоге каждого производителя не плитками как сейчас, а Таблицей (маленькое изображение и краткое описание). В остатках товара написать условие – ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сегодня решили купить этот модуль, но перед тем попробовать его у себя. Сложность в том, что мы долго пытались настроить автоматическую выгрузку из 1с, но там возникли трудности. Самостоятельно настроить модуль не удалось, выгружается всё ...Закрыт10 лет назад
Доработка сайта по обучению персонала (Битрикс) http://training.100shin.lg.ua/ Прежде чем наполнять сайт тестами и материалами, необходимо проделать подготовительную работу. Что необходимо сделать: По пользователям: 1. Должна быть отдельная страница руководителя обучения (это не админка сайта), на которой он будет видеть всех учеников. ...Закрыт11 лет назад
Помогите справить ошибку на сайте. Разработчик сайта для нашей дочерней компании попросил переехать с хостинга на виртуальный сервер, что бы можно было установить memcached. После переноса сайтов дня три назад только сейчас заметили ошибку на нашем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Хотели бы перенести существующий сайт http://100shin.com.ua на систему Битрикс. Ко всему существующему хотим добавить функционал обмена с нашей 1с и возможностью осуществлять для определённых пользователей (дилеров) покупок на сайте с отображением счета и расходной в ...Закрыт11 лет назад
Необходимо сделать возможным НЕ ДЛЯ ВСЕХ авторизованных пользователей возможность самостоятельно оформлять счета-фактуры и расходные накладные на отправку непосредственно на сайте минуя звонки и работу менеджеров. Так как нашим сайтом в основном пользуются именно дилеры. Как я ...Закрыт12 лет назад
Нет времени самому разбираться, поэтому хотим найти человека. Необходимо сделать: 1. Адаптация сниппетов к нашему сайте (для справки http://us1.campaign-archive2.com/?u=4cbc388e253d99c27e29c8bb8&id=950cb4954b&e=b30f74569a). 2. Реализация быстрого поиска по полному типоразмеру (подробности опишу). 3. Упрощение дя разовой покупки, (что бы при желании клинт мог ...Закрыт12 лет назад
Столкнулись с необходимостью англоязычной версии сайта. изначально эта версия была, но все доработки касались только русскоязычной версии, поэтому англ. отключили. Задача: с русскоязычной скопировать систему поиска и заполнение номенклатуры. Это то что главное, и по ...Закрыт13 лет назад
Многое могу делать уже сам, но не мой "хлеб" и для того что бы сделать более чем знаю приходиться тратить много времени. Рабол долго с одним программистом, который по уехал в др. город и помогать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим редизайн сайта, в данное время он расположен по адресу http://100shin.com.ua Необходимо разработать дизайн, подходящий по тематике работы компании. Можно оставить расположение меню и основные узлы работы сайта. В данное время не устраивает то, что этот ...Дизайн сайтов83 заявкиЗакрыт15 лет назад