gdvgdvgdv

Дмитрий gdvgdvgdv

 
41 годУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SEO-анализ и оптимизация

    Для моего сайта usedtyres.com.ua провести полный сео-аудит и анализ. Проверить настройки сервисов гугл. Дать свои рекомендации. Проверить настройки гугл рекламы перед тем как оплачивать эту рекламу.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на 1С-Битрикс

    Доработка шаблона сайта, а именно написать или настроить бесплатный/платный модуль для загрузки прайс-листа в формате exel, настроить привязку картинок к товарам. Более детально при личном общении.

    Битрикс1С-Битрикс
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Модуль загрузки прайс-листа на Prestashop.

    В админ панели сайта сделать инструмент загрузки прайс листа из 1с, в ручном режиме. После обработки этого прайса на странице сайта [url=https://100shin.ua/ru/content/42-bu-shiny]https://100shin.ua/ru/content/42-bu-shiny[/url] сделать вывод и сортировку подобно как сделано на [url=https://www.1000shyn.com.ua/vzhyvani-vantazhni-shyny]https://www.1000shyn.com.ua/vzhyvani-vantazhni-shyny[/url] Посмотрите, как реализован ...

    Prestashop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг прайс-листа на сайт

    Имеется прайс-лист который я обновляю каждое утро (https://100shin.ua/ПРАЙС БУ 28.09.2021_100shin.xlsx).  Нужно написать удобный и понятный инструмент для загрузки этого прайса на сайт, https://100shin.ua/ru/content/42-bu-shiny и его обработки.  Сайт построен на Prestashop. Что бы было понятно что имеется в ...

    PrestashopКарточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка Google Adwords для трёх одностраничных сайтов

    Добрый день, я представляю компанию 100ШИН. С недавних пор мы официально представляем три китайских бренда грузовых шин. Для этих брендов были сделаны одностраничные сайты. Я занимался настройкой контекстной рекламы, но чувствую, что не совсем правильно ...

    Google Ads
    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправление ошибки поиска товаров

    Сегодня обнаружили ошибку по поиску товаров на нашем сайте http://100shin.com.ua. К примеру в поиске задаем параметры размер 315, потом 80 потом 22,5 и нажимаем поиск, то увидим надпись - Поиск не дал результатов.  Но в то же ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправление ошибок после смены на хостинге версии php

    Сменили версию php с 5.3 на 5.4.4 для сайта по обучению сотрудников на moodle 2.7. Теперь наш основной сайт отказывается адекватно работать.  http://100shin.com.ua/. Сайт написан на самописном движке и я понимаю что там есть не ...

    PHPКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос дизайна

    Необходимо перенести полностью дизайн с сайта 100shin.biz на 100shin.com.ua, с сохранением работоспособности последнего. Все необходимые доступы предоставлю.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо доработать шаблон на Битрикс

    Необходимо доработать шаблон на Битрикс. Переделать визуальную часть Настроить фильтр поиска. Добавить параметр. Сделать отображение товаров в каталоге каждого производителя не плитками как сейчас, а Таблицей (маленькое изображение и краткое описание). В остатках товара написать условие – ...

    Битрикс
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка модуля "Импорт из Exel"("Битрикс)

    Сегодня решили купить этот модуль, но перед тем попробовать его у себя. Сложность в том, что мы долго пытались настроить автоматическую выгрузку из 1с, но там возникли трудности. Самостоятельно настроить модуль не удалось, выгружается всё ...

    Битрикс
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта по обучению персонала (Битрикс)

    Доработка сайта по обучению персонала (Битрикс) http://training.100shin.lg.ua/ Прежде чем наполнять сайт тестами и материалами, необходимо проделать подготовительную работу. Что необходимо сделать: По пользователям: 1. Должна быть отдельная страница руководителя обучения (это не админка сайта), на которой он будет видеть всех учеников. ...

    JavascriptБитрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помогите исправить ошибку на сайте

    Помогите справить ошибку на сайте. Разработчик сайта для нашей дочерней компании попросил переехать с хостинга на виртуальный сервер, что бы можно было установить memcached. После переноса сайтов дня три назад только сейчас заметили ошибку на нашем ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта на Битрикс

    Хотели бы перенести существующий сайт http://100shin.com.ua на систему Битрикс. Ко всему существующему хотим добавить функционал обмена с нашей 1с и возможностью осуществлять для определённых пользователей (дилеров) покупок на сайте с отображением счета и расходной в ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Связь сайта и 1С

    Необходимо сделать возможным НЕ ДЛЯ ВСЕХ авторизованных пользователей возможность самостоятельно оформлять счета-фактуры и расходные накладные на отправку непосредственно на сайте минуя звонки и работу менеджеров. Так как нашим сайтом в основном пользуются именно дилеры. Как я ...

    PHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта

    Нет времени самому разбираться, поэтому хотим найти человека. Необходимо сделать: 1. Адаптация сниппетов к нашему сайте (для справки http://us1.campaign-archive2.com/?u=4cbc388e253d99c27e29c8bb8&amp;id=950cb4954b&amp;e=b30f74569a). 2. Реализация быстрого поиска по полному типоразмеру (подробности опишу). 3. Упрощение дя разовой покупки, (что бы при желании клинт мог ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Английская версия сайта.

    Столкнулись с необходимостью англоязычной версии сайта. изначально эта версия была, но все доработки касались только русскоязычной версии, поэтому англ. отключили. Задача: с русскоязычной скопировать систему поиска и заполнение номенклатуры. Это то что главное, и по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    Многое могу делать уже сам, но не мой "хлеб" и для того что бы сделать более чем знаю приходиться тратить много времени. Рабол долго с одним программистом, который по уехал в др. город и помогать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходим редизайн сайта, в данное время он расположен по адресу http://100shin.com.ua Необходимо разработать дизайн, подходящий по тематике работы компании. Можно оставить расположение меню и основные узлы работы сайта. В данное время не устраивает то, что этот ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов83 заявки
    Закрыт
    15 лет назад