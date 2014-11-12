Создание и продвижение сайтов и web-приложений

Я профессионально занимаюсь созданием сайтов и веб-приложений уже несколько лет. На данный момент обладаю неплохим опытом в полном цикле разработки проектов любой сложности. В настоящий момент занимаюсь созданием сайтов в составе нашей студии, а так же в частном порядке. Собственно, предлагаю со страниц этого блога следующий набор услуг:

— Создание сайтов-визиток/портфолио/лэндингов — от 4000 рублей

— Корпоративные сайты — от 9000 рублей

— Электронные магазины — от 13000 рублей

— Сервисы и более сложные проекты — оговаривается индивидуально.