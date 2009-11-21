Ирина Корпусова gedichtgedicht
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Сочиняю стихи и песни на заказ
Здравствуйте! Меня зовут Ирина.
Мне 40 лет. Уже более 20 лет я пишу стихи и песни для своих друзей, коллег, родственников, друзей родственников и т.д.
У меня уже давно сложился свой стиль, который всем очень нравится. Я пишу легко и быстро, с тонким юмором, без пошлости. Переделываю различные песни на любую тему, а также пишу тексты на заданную мелодию.
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Портфолио
- Песня про коня168 просмотров
- Почти Казанова166 просмотров
- Ты у меня один153 просмотра
- Городницкому к 70-летию174 просмотра