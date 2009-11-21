Сочиняю стихи и песни на заказ

Здравствуйте! Меня зовут Ирина.

Мне 40 лет. Уже более 20 лет я пишу стихи и песни для своих друзей, коллег, родственников, друзей родственников и т.д.

У меня уже давно сложился свой стиль, который всем очень нравится. Я пишу легко и быстро, с тонким юмором, без пошлости. Переделываю различные песни на любую тему, а также пишу тексты на заданную мелодию.