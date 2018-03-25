Инженер

10 лет опыта работ - проектирование, работа в ПТО, менеджер проекта. Курировал стройки в нефтегазовом секторе.

Опыт разработки проектной и рабочей документации. Форм КС-2, КС-3. Графиков производства работ.

На основной работе занимаюсь разработкой ПОС, ППР, ТК, в том числе:

- составление генпланов, технологических схем;

- графиков производства работ;

- распределение рабочей силы;

- потребность в механизмах и ресурсах;

- ведомости объемов работ.

Готов выполнить 2D/3D чертежи любой сложности.

При необходимости готов к выездам на объект/встречи.

Сопровождение проектов в экспертизах.