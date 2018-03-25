Инженер
10 лет опыта работ - проектирование, работа в ПТО, менеджер проекта. Курировал стройки в нефтегазовом секторе.
Опыт разработки проектной и рабочей документации. Форм КС-2, КС-3. Графиков производства работ.
На основной работе занимаюсь разработкой ПОС, ППР, ТК, в том числе:
- составление генпланов, технологических схем;
- графиков производства работ;
- распределение рабочей силы;
- потребность в механизмах и ресурсах;
- ведомости объемов работ.
Готов выполнить 2D/3D чертежи любой сложности.
При необходимости готов к выездам на объект/встречи.
Сопровождение проектов в экспертизах.
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Чертежи и Схемы
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$500/час
от $1от 1 дня
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