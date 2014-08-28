Умело соединяю слова в предложения, и тексты!

Не люблю себя расхваливать, но все же!

Пишу тексты, в первую очередь, не из-за денег, а потому, что мне это нравится. Сколько себя помню, привык излагать свои мысли на бумагу. Для меня главное писать влаживая душу в каждое слово, писать с позитивным настроем, тогда этот позитив через текст передастся другим!

Опыт работы:

Копирайтинг - 3 года

Последние 6 месяцев каждый день работаю с продающими текстами.

Ведения групы Вк, создание постов, писем рассылки

Стоимость услуг:

Копирайтинг - от 1,2 у.е. за 1000 знаков

Продающие тексты - 4 у.е. за 1000 знаков

Выполняю работу вовремя и качественно, позитивно отношусь к конструктивной критике. Пишите, всем отвечу!