geksonES

Евгений Соколов geksonES

 
24 годаУкраина/Херсон
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Front-end web developer

﻿﻿Здравствуйте, меня зовут Евгений и я frontend разработчик с опытом работы 2 года, большую часть этого времени работал front-end разработчиком на сеть интернет магазинов(на PrestaShop) которая заниматься продажей офисных товаров.

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Навыки

—   HTML Верстка;

—   Верстка PSD макетов;

—   Верстка прототипов AxureRP;

—   Фиксированная / статическая верстка;

—   Резиновая верстка;

—   Табличная верстка / верстка таблицами;

—   Блочная верстка / верстка блоками / div-верстка;

—   Адаптивная верстка;

—   Гибкая верстка / flex верстка;

—   Валидная верстка / верста без ошибок;

—   Кроссбраузерная верстка;

—   Написание JS калькуляторов, слайдеров с использованием jQuery и без;

—   Правки в JS коде с использованием jQuery и без;

—   Работа над объемным проектом в команде используя git, gitlab, bitbucket, atlassian jira;

—   Опыт работы с воспроизведением видео и аудио на страницах сайта;

—   Умение разбираться в чужом коде;

—   Работал с такими CMS как: PrestaShop, MODX, Wordpress, OpenCart, Symfony, Joomla;

—   Уровень английского — выше среднего;

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Языки, фреймворки и препроцессоры

—   HTML5;

—   CSS3 (LESS, SASS, SCSS);

—   JavaScript (jQuery).

—   Bootstrap 3

—   Bootstrap 4

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﻿Всегда отношусь к вашему проекту как к своему. Всегда на связи(не пропадаю без вести) и ставлю вас в известность о состоянии работы. Хорошо знаком с программой Adobe Photoshop и немного менее с AxureRP. Предлагаю вам ознакомится с моим пока еще скромным портфолио.

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Мои контактные данные:

Mail: [email protected]

Skype: gekson0071

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100005307372765

Telegram: @geksonES

Резюме на hh — https://hh.ua/resume/bb418016ff059248e00039ed1f69456c4c654d

Буду рад работать с вами!

JavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlaBootstrapMODXPrestashopjQuerySCSSSASSSymfonyPhotoshopВерстка из PSDGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
monstr1k
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Ищем верстальщика
Все ок! Работа выполнена в срок.
Все отлично, четкое ТЗ, минимум переделок за которые щедро доплатил!
Ответный отзыв
crazyjimmi
Дмитрий 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов(-1)
$30
10 баллов
6 лет назад
Меню для моб версии
Отличный исполнитель. Сделал все грамотно, быстро (быстрее чем даже ожидал), оставил массу положительных впечатлений. Вошел в положение по части моей занятости, и немного подвинул сроки, что так же очень приятно! Ценник так же оказался на высоте, в хорошем смысле слова Будем дальше совместно работать. Благо хороших спецом сложно найти.
Хороший заказчик. Все отлично. Сложностей в работе не возникло)
Ответный отзыв
petelhby
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
СРОЧНО: Нужно сделать ссылку на определенный слайд на странице
Работа выполнена отлично. Отвечал оперативно. Буду обращаться и вам рекомендую.
Хороший заказчик, четкое тз, оплата сразу после сделанной работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
ApolloWeb
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$280
10 баллов
6 лет назад
Сверстать 8 страниц
Отличная работа!
Работаем не первый раз, все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
silent81
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Скрипт отображения контактной информации по районам на карте Москвы
Работа сделана в срок, в соответствии с техническим заданием. Исполнитель в общении изъясняется понятно, чувствуется готовность сделать заказ наилучшим образом. Работой доволен, буду обращаться еще.
Очень хороший заказчик
Ответный отзыв
HTML-верстка
9 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#456
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
#932