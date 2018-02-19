Front-end web developer

﻿﻿Здравствуйте, меня зовут Евгений и я frontend разработчик с опытом работы 2 года , большую часть этого времени работал front-end разработчиком на сеть интернет магазинов(на PrestaShop) которая заниматься продажей офисных товаров.

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Навыки

— HTML Верстка;

— Верстка PSD макетов;

— Верстка прототипов AxureRP;

— Фиксированная / статическая верстка;

— Резиновая верстка;

— Табличная верстка / верстка таблицами;

— Блочная верстка / верстка блоками / div-верстка;

— Адаптивная верстка;

— Гибкая верстка / flex верстка;

— Валидная верстка / верста без ошибок;

— Кроссбраузерная верстка;

— Написание JS калькуляторов, слайдеров с использованием jQuery и без;

— Правки в JS коде с использованием jQuery и без;

— Работа над объемным проектом в команде используя git, gitlab, bitbucket, atlassian jira;

— Опыт работы с воспроизведением видео и аудио на страницах сайта;

— Умение разбираться в чужом коде;

— Работал с такими CMS как: PrestaShop, MODX, Wordpress, OpenCart, Symfony, Joomla;

— Уровень английского — выше среднего;

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Языки, фреймворки и препроцессоры

— HTML5;

— CSS3 (LESS, SASS, SCSS);

— JavaScript (jQuery).

— Bootstrap 3

— Bootstrap 4

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﻿Всегда отношусь к вашему проекту как к своему . Всегда на связи( не пропадаю без вести ) и ставлю вас в известность о состоянии работы. Хорошо знаком с программой Adobe Photoshop и немного менее с AxureRP . Предлагаю вам ознакомится с моим пока еще скромным портфолио.

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Мои контактные данные:

Mail: [email protected]

Skype: gekson0071

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100005307372765

Telegram: @geksonES

Резюме на hh — https://hh.ua/resume/bb418016ff059248e00039ed1f69456c4c654d