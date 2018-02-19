Евгений Соколов geksonESgeksonES
Здравствуйте, меня зовут Евгений и я frontend разработчик с опытом работы 2 года, большую часть этого времени работал front-end разработчиком на сеть интернет магазинов(на PrestaShop) которая заниматься продажей офисных товаров.
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Навыки
— HTML Верстка;
— Верстка PSD макетов;
— Верстка прототипов AxureRP;
— Фиксированная / статическая верстка;
— Резиновая верстка;
— Табличная верстка / верстка таблицами;
— Блочная верстка / верстка блоками / div-верстка;
— Адаптивная верстка;
— Гибкая верстка / flex верстка;
— Валидная верстка / верста без ошибок;
— Кроссбраузерная верстка;
— Написание JS калькуляторов, слайдеров с использованием jQuery и без;
— Правки в JS коде с использованием jQuery и без;
— Работа над объемным проектом в команде используя git, gitlab, bitbucket, atlassian jira;
— Опыт работы с воспроизведением видео и аудио на страницах сайта;
— Умение разбираться в чужом коде;
— Работал с такими CMS как: PrestaShop, MODX, Wordpress, OpenCart, Symfony, Joomla;
— Уровень английского — выше среднего;
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Языки, фреймворки и препроцессоры
— HTML5;
— CSS3 (LESS, SASS, SCSS);
— JavaScript (jQuery).
— Bootstrap 3
— Bootstrap 4
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Всегда отношусь к вашему проекту как к своему. Всегда на связи(не пропадаю без вести) и ставлю вас в известность о состоянии работы. Хорошо знаком с программой Adobe Photoshop и немного менее с AxureRP. Предлагаю вам ознакомится с моим пока еще скромным портфолио.
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Мои контактные данные:
Mail: [email protected]
Skype: gekson0071
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100005307372765
Telegram: @geksonES
Резюме на hh — https://hh.ua/resume/bb418016ff059248e00039ed1f69456c4c654d
Буду рад работать с вами!
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