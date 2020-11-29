Анна Гельштейн gelshtein2207gelshtein2207
24 годаУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Front-end&Back-end developer
О себе
Опыт разработки программного обеспечения более 5 лет, последние два года какweb-разработчик на Javascript/HTML/CSS/PHP. Также имею опыт программирования на С/С++/С#,, SQL и работы в графических пакетах, таких как Photoshop,
CorelDraw,Figma.
Личные качества
o Целеустремленность
o Настойчивость
o Ответственность
o Коммуникабельность
o Умение работать в команде
o Внимательность к деталям
Контакты
Личный сайт: http://www.luckydev.com.ua/
380937049048 Telegram/Viber/WhatsApp
Портфолио
- Визитка для компании электробатарей44 просмотра
- ART & PHOTOGRAPHER75 просмотров