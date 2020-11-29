Front-end&Back-end developer

О себе

Опыт разработки программного обеспечения более 5 лет, последние два года какweb-разработчик на Javascript/HTML/CSS/PHP. Также имею опыт программирования на С/С++/С#,, SQL и работы в графических пакетах, таких как Photoshop,

CorelDraw,Figma.

Личные качества

o Целеустремленность

o Настойчивость

o Ответственность

o Коммуникабельность

o Умение работать в команде

o Внимательность к деталям

Контакты

Личный сайт: http://www.luckydev.com.ua/

[email protected]

380937049048 Telegram/Viber/WhatsApp

https://github.com/gelshtein