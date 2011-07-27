Сети(Cisco, Allied), Unix(Linux, FreeBSD), Windows
Специализации (включая, но не ограничиваясь):
Сети:
- Cisco (на уровне CCNP, ориентация на провайдерский сегмент)
- 3Com, Allied Telesys и др. (Коммутаторы, маршрутизаторы. PPPoE, Firewall, IPSec и т.д.)
Linux:
- Безопасность передачи данных (Firewall, разнообразные VPN, защита от атак и т.д.)
- Web, высоконагруженные проекты, сервера приложений и пр.
- Почтовые системы
Опыт работы в IT - c 2004 года.
В данный момент занимаюсь внедрением ИС в крупных операторах связи РФ и зарубежья
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