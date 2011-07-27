Сети(Cisco, Allied), Unix(Linux, FreeBSD), Windows

Специализации (включая, но не ограничиваясь):

Сети:

- Cisco (на уровне CCNP, ориентация на провайдерский сегмент)

- 3Com, Allied Telesys и др. (Коммутаторы, маршрутизаторы. PPPoE, Firewall, IPSec и т.д.)

Linux:

- Безопасность передачи данных (Firewall, разнообразные VPN, защита от атак и т.д.)

- Web, высоконагруженные проекты, сервера приложений и пр.

- Почтовые системы

Опыт работы в IT - c 2004 года.

В данный момент занимаюсь внедрением ИС в крупных операторах связи РФ и зарубежья