gemchugina92

Маргарита gemchugina92

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Добрый вечер! Занимаюсь транскрибацией аудио/видео в текст. Я выполняла заказы для компаний "Audiowizard Transcribe", "Скан+", "Ipsos", "Дагестан Бизнесмен" и частных клиентов. Быстро печатаю. Владею десятипальцевым методом печати. Прилагаю  примеры своих работ. Ставка: 30 руб/мин. Почта: [email protected]

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Транскрибация
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$1/час
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