Добрый вечер! Занимаюсь транскрибацией аудио/видео в текст. Я выполняла заказы для компаний "Audiowizard Transcribe", "Скан+", "Ipsos", "Дагестан Бизнесмен" и частных клиентов. Быстро печатаю. Владею десятипальцевым методом печати. Прилагаю примеры своих работ. Ставка: 30 руб/мин. Почта: [email protected]
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Портфолио
- Вебинар "Как перестать уставать и начать получать"190 просмотров
- Транскрибация видео “Первый (открытый) эфир онлайн180 просмотров
- Транскрибация аудио "Дорофеева.Тело"184 просмотра
- Тело – не такси для мозга184 просмотра
- Что? Где? Когда? - 30.12.2000 - Финал года165 просмотров
- Транскрибация фрагмента интервью депутата в текст167 просмотров
- Транскрибация видео Истина где-то рядом. Запретные207 просмотров
- Транскрибация аудио для Дагестан Бизнесмен149 просмотров
- Задание расшифровки для Сканплюс146 просмотров
- Для Сканплюс (Андрей Фурцев о будущем России)145 просмотров
- Цифровые источники информации для Ipsos135 просмотров
Транскрибация
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