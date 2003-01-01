Добрый вечер! Занимаюсь транскрибацией аудио/видео в текст. Я выполняла заказы для компаний "Audiowizard Transcribe", "Скан+", "Ipsos", "Дагестан Бизнесмен" и частных клиентов. Быстро печатаю. Владею десятипальцевым методом печати. Прилагаю примеры своих работ. Ставка: 30 руб/мин. Почта: [email protected]