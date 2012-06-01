катерина

21 год

адрес проживания: г. Красноярск

+7 923 3284725 желаемый способ связи

[email protected] желаемый способ связи

с 03 Апреля 2013 — по настоящее время

ЗАО МФО "ФИНКА" (Красноярск)

Офис-менеджер, Оператор Базы Данных

Начальное ведение кадрового делопроизводства, подбор персонала, высших встреча и организация проживания руководителей компании, прибывших в командировку, прием и распределение звонков; управление документооборотом; регистрация входящих и исходящих документов; распределение документов и контроль их движения внутри офиса; выполнение поручений руководителя; работа с клиентами; написание отчётности; ведение переговоров по телефону; организация жизнедеятельности офиса; составление и заключение договоров, архивация дел заёмщиков, договоров.

Август 2010 — по настоящее время (2 года 11 месяцев)

Международная корпорация Tiens Group Corporation (Красноярск)

помощник руководителя

консультирование клиентов, написание отчётности, чтение лекций, проведение собеседований, участие в подготовке семинаров, активная продажа пищевых продуктов, товаров народного потребления, парфюмерии и т.д.

Апрель 2012 — февраль 2013 (11 месяцев)

ТРАСТ, Национальный банк (Россия, www.trust.ru)

офис-менеджер с функциями кадровика и коменданта

Ведение кадрового делопроизводства (занесение данных сотрудников в Базу Данных, приемы, увольнения, отпуска, больничные, командировки и т.д. формирование и ведение личных дел работников (штат более 150 человек), подбор персонала, прием и распределение звонков; управление документооборотом; регистрация входящих и исходящих документов; распределение документов и контроль их движения внутри офиса; ведение бухгалтерского учета (первичка); выполнение поручений руководителя. Работа с клиентами; написание отчётности; ведение переговоров по телефону; организация жизнедеятельности офиса

Август 2011 — апрель 2012 (9 месяцев)

такси (Красноярск) — Перевозки, логистика, склад, ВЭД

оператор-диспетчер

Работа с клиентами; прием и распределение заявок

Июль 2011 — август 2011 (2 месяца)

УРАЛСИБ, Банк, ОАО (Красноярск, www.uralsib.ru)

специалист по работе с группой физических лиц (кредитный отдел, ресепшн)

Работа с клиентами; приём и оформление документов; участие в пром-акциях; прием и распределение телефонных звонков, встреча клиентов филиала, организация жизнедеятельности офиса

Май 2009 — сентябрь 2010 (1 год 5 месяцев)

салон красоты «Ритм» (Красноярск)

администратор

Работа с клиентами премиум-класса, контроль за работой персонала

Образование

Закончила в 2011 г.

Красноярский техникум Информатики и Вычислительной Техники

экономический, Специалист банковского дела

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2012

ВСРУЦП, Восточно-Сибирский региональный учебный центр профсоюзов,

удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №716 от 01.06.2012 г.

2011

Оператор ПЭВМ

Красноярский техникум информатики и вычислительной техники,

удостоверение о присвоении рабочей профессии: Оператор ПЭВМ

2006

оператор ПК

СКТБ "НАУКА", свидетельство о присвоении квалификации: оператор ПК

Ключевые навыки

Консультирование и предоставление клиентам информации об условии продаж и ассортименте продукции компании;

Организация приема посетителей; создание, обработка документов

Рекомендации

Банк "УРАЛСИБ"

Смирнова Вера Николаевна (Управляющий Дополнительным Офисом)

2-71-35-71

Операционный Офис №1 в г. Красноярск Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул

Мачагин Сергей Владимирович (Директор департамента безопасности)

2-59-10-10 (внутренний 1060)

Операционный Офис №1 в г. Красноярск Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул

Фёдорова Наталья Викторовна (Вице-президент-Управляющий ОО №1 в г. Красноярск Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул, на данный момент работает в Банке «РОСТ»)

8-913-534-21-77