катерина
21 год
адрес проживания: г. Красноярск
+7 923 3284725 желаемый способ связи
[email protected] желаемый способ связи
с 03 Апреля 2013 — по настоящее время
ЗАО МФО "ФИНКА" (Красноярск)
Офис-менеджер, Оператор Базы Данных
Начальное ведение кадрового делопроизводства, подбор персонала, высших встреча и организация проживания руководителей компании, прибывших в командировку, прием и распределение звонков; управление документооборотом; регистрация входящих и исходящих документов; распределение документов и контроль их движения внутри офиса; выполнение поручений руководителя; работа с клиентами; написание отчётности; ведение переговоров по телефону; организация жизнедеятельности офиса; составление и заключение договоров, архивация дел заёмщиков, договоров.
Август 2010 — по настоящее время (2 года 11 месяцев)
Международная корпорация Tiens Group Corporation (Красноярск)
помощник руководителя
консультирование клиентов, написание отчётности, чтение лекций, проведение собеседований, участие в подготовке семинаров, активная продажа пищевых продуктов, товаров народного потребления, парфюмерии и т.д.
Апрель 2012 — февраль 2013 (11 месяцев)
ТРАСТ, Национальный банк (Россия, www.trust.ru)
офис-менеджер с функциями кадровика и коменданта
Ведение кадрового делопроизводства (занесение данных сотрудников в Базу Данных, приемы, увольнения, отпуска, больничные, командировки и т.д. формирование и ведение личных дел работников (штат более 150 человек), подбор персонала, прием и распределение звонков; управление документооборотом; регистрация входящих и исходящих документов; распределение документов и контроль их движения внутри офиса; ведение бухгалтерского учета (первичка); выполнение поручений руководителя. Работа с клиентами; написание отчётности; ведение переговоров по телефону; организация жизнедеятельности офиса
Август 2011 — апрель 2012 (9 месяцев)
такси (Красноярск) — Перевозки, логистика, склад, ВЭД
оператор-диспетчер
Работа с клиентами; прием и распределение заявок
Июль 2011 — август 2011 (2 месяца)
УРАЛСИБ, Банк, ОАО (Красноярск, www.uralsib.ru)
специалист по работе с группой физических лиц (кредитный отдел, ресепшн)
Работа с клиентами; приём и оформление документов; участие в пром-акциях; прием и распределение телефонных звонков, встреча клиентов филиала, организация жизнедеятельности офиса
Май 2009 — сентябрь 2010 (1 год 5 месяцев)
салон красоты «Ритм» (Красноярск)
администратор
Работа с клиентами премиум-класса, контроль за работой персонала
Образование
Закончила в 2011 г.
Красноярский техникум Информатики и Вычислительной Техники
экономический, Специалист банковского дела
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Повышение квалификации, курсы
2012
ВСРУЦП, Восточно-Сибирский региональный учебный центр профсоюзов,
удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №716 от 01.06.2012 г.
2011
Оператор ПЭВМ
Красноярский техникум информатики и вычислительной техники,
удостоверение о присвоении рабочей профессии: Оператор ПЭВМ
2006
оператор ПК
СКТБ "НАУКА", свидетельство о присвоении квалификации: оператор ПК
Ключевые навыки
Консультирование и предоставление клиентам информации об условии продаж и ассортименте продукции компании;
Организация приема посетителей; создание, обработка документов
Рекомендации
Банк "УРАЛСИБ"
Смирнова Вера Николаевна (Управляющий Дополнительным Офисом)
2-71-35-71
Операционный Офис №1 в г. Красноярск Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул
Мачагин Сергей Владимирович (Директор департамента безопасности)
2-59-10-10 (внутренний 1060)
Операционный Офис №1 в г. Красноярск Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул
Фёдорова Наталья Викторовна (Вице-президент-Управляющий ОО №1 в г. Красноярск Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул, на данный момент работает в Банке «РОСТ»)
8-913-534-21-77