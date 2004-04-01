E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +7 (705) 6611192
Тел. (дом.) +7 (727) 3975414
Проживание Алматы
Дом. адрес 050002, г.Алматы р-он Медеуский ул. Абдулиных дом 7-16
Дата рождения 15.05.1985
Переезд Возможен переезд: Москва
Примерная зарплата не указан
Информационные технологии, Интернет, Телеком
Управление проектами
Технический писатель
Web инженер
Образование
Основное
2008 — Казахский Национальный Технический университет им. К.И. Сатпаева, Институт информационных технологий - Компьютерные системы информации и управления, Инженер-системотехник
2004 — Колледж при Казахском Национальном Техническом университете им. К.И. Сатпаева, Информационные технологии, Техник-программист
Профессиональный опыт
06.2007 - 03.2010 , ТОО "Alternate"
Информационные технологии/системная интеграция
Специалист отдела поддержки проектов
- Курирование проектов.
- Content-менеджер.
- Разработка и тестирование модулей web-сайтов.
- Составление все технической документации.
- Внедрение, работа с клиентами.
- Поддержка.
- Обучение персонала.
- Создание полноценной пользовательской документации, в частности ТЗ и все сопровождающей документации.
03.2005 - 05.2006 , ТОО "Sheilla"
Розничная торговля
Менеджер оптовых продаж
- Организационно-распорядительные документы вышестоящих руководителей, касающиеся работы отдела продаж.
- Оптовые продажи продукции.
- Заключения договоров на поставку продукции.
- Оформления сбытовой документации.
- Планирование и принципы продаж.
- Составление отчетности о проделанной работе.
- Обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи, персональных компьютеров, правила внутреннего трудового распорядка.
04.2004 - 09.2004 , ЭЛМО
Строительство/архитектура/недвижимость
Секретарь-референт
Организационные и документационное обеспечение управленческой деятельности.
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Дополнительная информация Гражданство: Казахстан
Разрешение на работу в странах: Казахстан
Языки Родной язык — Русский
Английский, читаю профессиональную литературу
Казахский, базовые знания