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Тел. (моб.) +7 (705) 6611192

Тел. (дом.) +7 (727) 3975414

Проживание Алматы

Дом. адрес 050002, г.Алматы р-он Медеуский ул. Абдулиных дом 7-16

Дата рождения 15.05.1985

Переезд Возможен переезд: Москва

Примерная зарплата не указан

Информационные технологии, Интернет, Телеком

Управление проектами

Технический писатель

Web инженер

Образование

Основное

2008 — Казахский Национальный Технический университет им. К.И. Сатпаева, Институт информационных технологий - Компьютерные системы информации и управления, Инженер-системотехник

2004 — Колледж при Казахском Национальном Техническом университете им. К.И. Сатпаева, Информационные технологии, Техник-программист

Профессиональный опыт

06.2007 - 03.2010 , ТОО "Alternate"

Информационные технологии/системная интеграция

Специалист отдела поддержки проектов

- Курирование проектов.

- Content-менеджер.

- Разработка и тестирование модулей web-сайтов.

- Составление все технической документации.

- Внедрение, работа с клиентами.

- Поддержка.

- Обучение персонала.

- Создание полноценной пользовательской документации, в частности ТЗ и все сопровождающей документации.

03.2005 - 05.2006 , ТОО "Sheilla"

Розничная торговля

Менеджер оптовых продаж

- Организационно-распорядительные документы вышестоящих руководителей, касающиеся работы отдела продаж.

- Оптовые продажи продукции.

- Заключения договоров на поставку продукции.

- Оформления сбытовой документации.

- Планирование и принципы продаж.

- Составление отчетности о проделанной работе.

- Обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи, персональных компьютеров, правила внутреннего трудового распорядка.

04.2004 - 09.2004 , ЭЛМО

Строительство/архитектура/недвижимость

Секретарь-референт

Организационные и документационное обеспечение управленческой деятельности.

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Дополнительная информация Гражданство: Казахстан

Разрешение на работу в странах: Казахстан

Языки Родной язык — Русский

Английский, читаю профессиональную литературу

Казахский, базовые знания