Разработка сайтов под ключ с индивидуальным дизайном и версткой
Я имею 5 лет опыта в качественной и разработке простых, но результативных бизнес решений для достижения поставленных целей в вашем бизнесе.
Мой подход основан на глубоком анализе вашего бизнеса и его рыночной среды.
Создаю индивидуальные сайты, анализирую конкурентов и целевую аудиторию.
Учту все ваши пожелания и поставлю основной акцент на увеличение конверсии и в дальнейшем росте прибыли вашего проекта.
Создаю полноценные рабочие HTML сайты, которые максимально привлекут и удержат внимание посетителей.
Портфолио
- Сайт (услуга или товарка)нет просмотров
- Темный сайтнет просмотров
- Сайт (товарка)нет просмотров
- Сайт (сервис)нет просмотров
- Портфолионет просмотров
Сайты «под ключ»
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$30/час
от $500от 10 дней
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