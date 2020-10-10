gendvna

Дарья gendvna

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Монтаж, Создание Масок в Инстаграм, Контент-Менеджер

Монтаж

Работаю в Vegas Pro 17.  Есть навыки работы в HotFilm Express и DaVinchi Resolve.

Маски

Отлично ориентируюсь в программе для создания масок Spark AR Studio. Могу делать различные типы масок от простых наложений, до масок рандомайзеров, фонов, сменов по тапу (нажатию).

Контент-Менеджер

  • Подберу фотографии для аккаунта вашего проекта, если это необходимо
  • Создам красивую, привлекательную ленту для потенциальных клиентов
  • При желании можно продумать фирменный стиль, сделать общий дизайн для ленты