Монтаж, Создание Масок в Инстаграм, Контент-Менеджер
Монтаж
Работаю в Vegas Pro 17. Есть навыки работы в HotFilm Express и DaVinchi Resolve.
Маски
Отлично ориентируюсь в программе для создания масок Spark AR Studio. Могу делать различные типы масок от простых наложений, до масок рандомайзеров, фонов, сменов по тапу (нажатию).
Контент-Менеджер
- Подберу фотографии для аккаунта вашего проекта, если это необходимо
- Создам красивую, привлекательную ленту для потенциальных клиентов
- При желании можно продумать фирменный стиль, сделать общий дизайн для ленты
Действие аккаунта приостановлено!