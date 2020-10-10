Монтаж, Создание Масок в Инстаграм, Контент-Менеджер

Монтаж

Работаю в Vegas Pro 17. Есть навыки работы в HotFilm Express и DaVinchi Resolve.

Маски

Отлично ориентируюсь в программе для создания масок Spark AR Studio. Могу делать различные типы масок от простых наложений , до масок рандомайзеров , фонов , сменов по тапу (нажатию).

Контент-Менеджер