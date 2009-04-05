Писатель, редактор, журналист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Информационное агентство "Курсор" (Израиль) (2005-2008), главный редактор.

ежедневная газеты "Вести" (Израиль) (2000-2005), ведущий журналист, ответственный секретарь.

еженедельник "Русский израильтянин" (1996-2000), ответственный секретарь.

Ежедневная газета "Наша страна" (Израиль) (1993-1996), заместитель главного редактора.

Ранее - работа редактором и журналистом в различных израильских и российских изданиях.

ОБРАЗОВАНИЕ:

высшее техническое (Томский политехнический институт), высшее филологическое (Литературный институт им. Горького, Москва).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Windows Vista, XP – на высоком профессиональном уровне; Microsoft Office – на высоком профессиональном уровне; Adobe Photoshop – вплоть до последней версии на высоком профессиональном уровне; Outlook Express

CorelXara, Corel Drow, Macromedia Free Hand, QuarkXPress, Adobe Illustrator – на высоком уровне; ряд программ для WEB-дизайна и WEB-верстки; Internet – уверенный пользователь; опыт руководства журналистским коллективом; опыт реализации медийных проектов, ориентированных на широкий круг потребителей; опыт создания, а также отбора и редактирования любых текстов; опыт обучения начинающих журналистов