Я студент московского ВУЗа ИГУМОиИТ, учусь на факультете журналистики.

На данный момент могу предоставить вам услуги контент-менеджера, копирайтера, рерайтера. Я не могу похвастаться большим знанием разных CMS, но при вашей поддержке очень быстро могу их освоить.

Если есть большие заказы, например, вам нужно 4 контент-менеджера - пишите, у меня есть много знакомых, желающих подработать. И не волнуйтесь за сроки, несмотря на то, что я молод и еще учусь, я ответственен и целеустремлен)

Кроме этого, я с радостью начал бы осваивать сферу SMM, и если вам нужен помощник за небольшую зарплату, то под вашим чутким руководством я готов приступить к работе.

Работаю исключительно на удаленке.