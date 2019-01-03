Занимаюсь наполнением сайтов и интернет-магазинов.
Имею опыт работы: заполнения карточек товаров разных тематик; работы с изображениями (подгон под нужный размер, удаления водяных знаков, создание коллажа); оформление текста и изображений в тексте и т.д.
Исполняю работу качественно и ответственно!
Портфолио
- Побдор тематических картинок, создание коллажа132 просмотра
- Наполнение площадки tiu.ru121 просмотр
- Наполнение интернет-магазина детских товаров116 просмотров
- Контент наполнение OpenCart113 просмотров