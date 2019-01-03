genia

Евгения genia

 
31 годУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Занимаюсь наполнением сайтов и интернет-магазинов.

Имею опыт работы: заполнения карточек товаров разных тематик; работы с изображениями (подгон под нужный размер, удаления водяных знаков, создание коллажа); оформление текста и изображений в тексте и т.д.

Исполняю работу качественно и ответственно!