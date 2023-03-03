genius160495mail

About me

Опыт работы с аудио и видео-материалами: создание и редактирование видео-роликов, аудио-роликов, звуковых дорожек

Опыт работы с онлайн-материалами: веб-сайты, мобильные приложения, электронные письма, баннеры и т.д.

Опыт работы с печатными материалами: дизайн брошюр, каталогов, журналов, книг и т.д.

Опыт работы с программами для разработки интерфейсов: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React

ОПЫТ РАБОТЫ ArcelorMittalTemirtau

Создание дизайнов для различных проектов, включая веб-сайты, мобильные приложения, логотипы, брендинг, рекламные материалы и т.д.

Работа в команде с другими дизайнерами, разработчиками, менеджерами проектов и клиентами

Разработка концепций и идей для проектов с учетом потребностей клиентов и требований бренда

Создание прототипов и проведение тестирования с целью оптимизации пользовательского опыта

Управление проектами с использованием систем управления проектами, таких как Trello и Asana

Создание концепций и дизайнов для печатных материалов, таких как брошюры, журналы, каталоги и т.д.