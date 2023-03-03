genius160495mail

Никита genius160495mail

 
28 летКазахстан/Темиртау
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
About me

  • Опыт работы с графическими программами: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects), Sketch, Figma, Zeplin, Axure, Cinema 4D

  • Опыт работы с программами для разработки интерфейсов: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React

  • Опыт работы с социальными медиа-платформами: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube

  • Опыт работы с печатными материалами: дизайн брошюр, каталогов, журналов, книг и т.д.

  • Опыт работы с онлайн-материалами: веб-сайты, мобильные приложения, электронные письма, баннеры и т.д.

  • Опыт работы с аудио и видео-материалами: создание и редактирование видео-роликов, аудио-роликов, звуковых дорожек

ОПЫТ РАБОТЫ ArcelorMittalTemirtau

  • Создание дизайнов для различных проектов, включая веб-сайты, мобильные приложения, логотипы, брендинг, рекламные материалы и т.д.

  • Работа в команде с другими дизайнерами, разработчиками, менеджерами проектов и клиентами

  • Разработка концепций и идей для проектов с учетом потребностей клиентов и требований бренда

  • Создание прототипов и проведение тестирования с целью оптимизации пользовательского опыта

  • Управление проектами с использованием систем управления проектами, таких как Trello и Asana

  • Создание концепций и дизайнов для печатных материалов, таких как брошюры, журналы, каталоги и т.д.

  • Работа с командой визуальных дизайнеров и верстальщиков для создания качественных печатных материалов

JavascriptHTMLCSSFigmaReactjQueryInDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects