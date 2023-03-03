genius160495mail

Никита genius160495mailgenius160495mail
Опыт работы с графическими программами: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects), Sketch, Figma, Zeplin, Axure, Cinema 4D
Опыт работы с программами для разработки интерфейсов: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React
Опыт работы с социальными медиа-платформами: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube
Опыт работы с печатными материалами: дизайн брошюр, каталогов, журналов, книг и т.д.
Опыт работы с онлайн-материалами: веб-сайты, мобильные приложения, электронные письма, баннеры и т.д.
Опыт работы с аудио и видео-материалами: создание и редактирование видео-роликов, аудио-роликов, звуковых дорожек
ОПЫТ РАБОТЫ ArcelorMittalTemirtau
Создание дизайнов для различных проектов, включая веб-сайты, мобильные приложения, логотипы, брендинг, рекламные материалы и т.д.
Работа в команде с другими дизайнерами, разработчиками, менеджерами проектов и клиентами
Разработка концепций и идей для проектов с учетом потребностей клиентов и требований бренда
Создание прототипов и проведение тестирования с целью оптимизации пользовательского опыта
Управление проектами с использованием систем управления проектами, таких как Trello и Asana
Создание концепций и дизайнов для печатных материалов, таких как брошюры, журналы, каталоги и т.д.
Работа с командой визуальных дизайнеров и верстальщиков для создания качественных печатных материалов