Реклама в РСЯ

Меня зовут Евгений Грязнов. Я являюсь, пока начинающим, специалистом по продвижению товаров и услуг в интернет, в Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел базовый курс по рекламе в сети интернет. На данный момент, занимаюсь по дисциплине “Специалист по интернет-рекламе 3.0”. Это один из самых сильных и продвинутых тренингов, по самым современным технологиям рекламы в РСЯ. И я готов, эти технологии, внедрить для Вас и Вашего бизнеса абсолютно бесплатно.

Таким образом, я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно! И пусть Вас не удивляет и не пугает данное предложение, ведь хотя мы и привыкли к выражению про «бесплатный сыр», это не та ситуация. Я только попрошу Вас написать отзыв о результатах проделанной мною работы, о результатах рекламной компании. У меня есть уверенность, что я Вас не подведу!

Вам нравится такое предложение? Если да, то предлагаю обсудить его детальнее.