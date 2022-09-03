genrietta2281

Душа, как цветок, распускается...

Отрицание. Все-отрицание. Есть только сила-одиночество, И звезд любимое мерцание, Неугасающее творчество… Есть только небесная синь, Что пронзает тебя насквозь, Тихо шепчет: «радость неси, Мир поэзии среди проз». Замирает мир каждую ночь… Так и душа твоя застыла. Сказав слабости: «иди прочь», Ты давно себе все простила. В глазах снова мерцание зим, Что когда-то давно были… Больше всех тобой ветер любим, Ты его за свободу любила. А еще любишь ночь – за молчание, За тьму и надежду звезд… Всегда слушаешь ливня звучание: И природа не может без слез… А в душе твоей сила горит, И в глазах огонь отражается… Счастье дарит небо-магнит, И душа, как цветок, распускается.