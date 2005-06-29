1. c++, perl, php, lua

2. MySQL, Oracle.

3. Windows, Linux, FreeBS, WinCE.

4. sockets, threads, rpc.

5. cgi, fcgi

6. uml, cvs, vss.

7. gcc, VC6, C++Builder.

8. html, css, jscript, vb.

9. apache.

Серверные многопоточные системы с высокой степенью отказоустойчивости, распределенные вычислительные системы, разработка протоколов взаимодействия, программирование "движков" веб-сайтов, анализ задач, написание ТЗ и документации, программирование встоенных систем на базе WinCE, разработка пользовательского интерфейса, разработка библиотек, разработка для платформы Pluto6 (Heber), платежные системы (wm, e-gold, etc)