1. c++, perl, php, lua
2. MySQL, Oracle.
3. Windows, Linux, FreeBS, WinCE.
4. sockets, threads, rpc.
5. cgi, fcgi
6. uml, cvs, vss.
7. gcc, VC6, C++Builder.
8. html, css, jscript, vb.
9. apache.
Серверные многопоточные системы с высокой степенью отказоустойчивости, распределенные вычислительные системы, разработка протоколов взаимодействия, программирование "движков" веб-сайтов, анализ задач, написание ТЗ и документации, программирование встоенных систем на базе WinCE, разработка пользовательского интерфейса, разработка библиотек, разработка для платформы Pluto6 (Heber), платежные системы (wm, e-gold, etc)