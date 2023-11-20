george-kirk

Кто я?
Добро пожаловать на мою страницу!
Меня зовут Георгий и я профессиональный веб-дизайнер и дизайнер полиграфии. На самом деле я продуктовый дизайнер.
Являюсь дипломированным и действующим специалистом в UI/UX дизайне – для вас это значит, что при выполнении задачи сайт будет не только красивым, но и удобным для ваших пользователей.
На данный момент я работаю руководителем продуктового направления в лестничной компании, а также с аутентичным баром Модники.
Вы скажете: «Это не совсем ваш профиль», а я отвечу: «Мне просто дали много свободного времени для ваших проектов».
Портфолио
Вы можете посмотреть портфолио здесь (оно немного неактульно). Не нашли похожий на ваш проект?
Некоторые из рабочих сайтов, полностью спроектированных и сделанных мной (иногда я собирал рабочие группы):
Сайт продажи цветов LadyStyle Flowers (интернет магазин)
Сайт видеокурса «Как подобрать лестницу?»
Интернет-магазин Рулонных штор Алые Паруса на платформе InSales
Лэндинг услуг изготовления изделий из гибкого неона Neon Tricks (нейминг и лого мои)
Микролэндинг в Taplink для Кальянной Mafia Hookah House
Что умею?
Создать сайт на Tilda, Wordpress, Taplink, да и в целом на любом другом конструкторе, c подключением всех нужных интеграций.
Писать текст и прорабатывать нейминг
Исследовать рынок конкурентов. Находить ключевые преимущества для вашего бизнеса.
Создавать продающие презентации и КП. Для отдела продаж, с учетом многих технологий таких как JBTB / AIDAS / SNAP / SPIN и тп
Создавать рабочие группы под ваши задачи (поиск копирайтеров, сммщиков, разработчиков и других профессионалов)
Придумать уместную наружную рекламу
Монтировать видеоролики
Рисовать плакаты для мероприятий
Быть вежливым и обходительным