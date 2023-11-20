george-kirk

Георгий Григорович george-kirk

 
32 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайнер с уклоном в маркетинг

Кто я?

Добро пожаловать на мою страницу!
Меня зовут Георгий и я профессиональный веб-дизайнер и дизайнер полиграфии. На самом деле я продуктовый дизайнер.

Являюсь дипломированным и действующим специалистом в UI/UX дизайне – для вас это значит, что при выполнении задачи сайт будет не только красивым, но и удобным для ваших пользователей.

На данный момент я работаю руководителем продуктового направления в лестничной компании, а также с аутентичным баром Модники.

Вы скажете: «Это не совсем ваш профиль», а я отвечу: «Мне просто дали много свободного времени для ваших проектов».

Портфолио

Вы можете посмотреть портфолио здесь (оно немного неактульно). Не нашли похожий на ваш проект?

Некоторые из рабочих сайтов, полностью спроектированных и сделанных мной (иногда я собирал рабочие группы):

  1. Сайт продажи цветов LadyStyle Flowers (интернет магазин)

  2. Сайт видеокурса «Как подобрать лестницу?»

  3. Интернет-магазин Рулонных штор Алые Паруса на платформе InSales

  4. Лэндинг услуг изготовления изделий из гибкого неона Neon Tricks (нейминг и лого мои)

  5. Микролэндинг в Taplink для Кальянной Mafia Hookah House

Что умею?

  • Создать сайт на Tilda, Wordpress, Taplink, да и в целом на любом другом конструкторе, c подключением всех нужных интеграций.

  • Писать текст и прорабатывать нейминг

  • Исследовать рынок конкурентов. Находить ключевые преимущества для вашего бизнеса.

  • Создавать продающие презентации и КП. Для отдела продаж, с учетом многих технологий таких как JBTB / AIDAS / SNAP / SPIN и тп

  • Создавать рабочие группы под ваши задачи (поиск копирайтеров, сммщиков, разработчиков и других профессионалов)

  • Придумать уместную наружную рекламу

  • Монтировать видеоролики

  • Рисовать плакаты для мероприятий

  • Быть вежливым и обходительным