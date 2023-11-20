george-kirk

Дизайнер с уклоном в маркетинг

Кто я?

Добро пожаловать на мою страницу!

Меня зовут Георгий и я профессиональный веб-дизайнер и дизайнер полиграфии. На самом деле я продуктовый дизайнер.

Являюсь дипломированным и действующим специалистом в UI/UX дизайне – для вас это значит, что при выполнении задачи сайт будет не только красивым, но и удобным для ваших пользователей.

На данный момент я работаю руководителем продуктового направления в лестничной компании, а также с аутентичным баром Модники.

Вы скажете: «Это не совсем ваш профиль», а я отвечу: «Мне просто дали много свободного времени для ваших проектов».

Портфолио

Вы можете посмотреть портфолио здесь (оно немного неактульно). Не нашли похожий на ваш проект?

Некоторые из рабочих сайтов, полностью спроектированных и сделанных мной (иногда я собирал рабочие группы):

Что умею?