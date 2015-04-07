george_kiev

Георгий Абрамишвили george_kiev

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
QA Engineer
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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ТОП-20
Тестирование сайтов

Отзывы заказчиков

bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Протестировать сайт wordpress
WordPress
В срок.
Приятное сотрудничество, оплата в срок. Простая коммуникация. Рекомендую.
Ответный отзыв
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Тестирование приложения андроид
Android
Спасибо за тест, все наглядно показано и мне выслано. Обращусь еще.
Отличная совместная работа. Очень рекомендую данного заказчика!
Ответный отзыв
vpslinux
Алексей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Тестирование юзабилити
Отличная и качественная работа. Большое внимание к деталям, исполнитель не скупится на время. Подробный профессиональный отчёт, приложены скриншоты. Очень рекомендуем этого специалиста.
Всё четко и по делу. Оплата в срок, четкая постановка задачи.
Ответный отзыв
vyache
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нужно протестировать сайт на баги и юзабилити.
Работа была выполнена качественно и в срок. Чувствуется, что человек с опытом. Отличная коммуникация - исполнитель всегда на связи, легок и прост в общении. Рекомендую.
Положительный отзыв.
Ответный отзыв
Тестирование сайтов
4 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#18