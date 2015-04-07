...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20— Тестирование сайтов
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
WordPress
В срок.
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, оплата в срок. Простая коммуникация. Рекомендую.
$5
10 баллов
9 лет назад
Android
Спасибо за тест, все наглядно показано и мне выслано. Обращусь еще.
Ответный отзыв
Отличная совместная работа. Очень рекомендую данного заказчика!
$5
10 баллов
9 лет назад
Отличная и качественная работа. Большое внимание к деталям, исполнитель не скупится на время. Подробный профессиональный отчёт, приложены скриншоты. Очень рекомендуем этого специалиста.
Ответный отзыв
Всё четко и по делу. Оплата в срок, четкая постановка задачи.
$15
10 баллов
10 лет назад
Работа была выполнена качественно и в срок. Чувствуется, что человек с опытом. Отличная коммуникация - исполнитель всегда на связи, легок и прост в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Положительный отзыв.
Тестирование сайтов
4 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#18