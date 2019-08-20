georgedoma

Георгий georgedoma

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

По исходному образованию клинический психолог, кандидат наук по эргономике. Программирование Assembler, Basic, Python. Не чужд железу, могу собрать простое устройство или по крайней мере мере разобраться во взаимодействии требуемого софта со сложным устройством. Статистика и анализ данных любые вплоть до машинного обучения(TensorFlow, Keras).

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Отзывы заказчиков

dolores793
Юлия 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Обработка данных в SPSS
Отличная работа! Всё сделано в срок. И сделано даже больше, чем было дано в задании. Это очень ценное качество в коллегах, когда находят путь, сделать еще лучше и еще быстрее. В моём случае был написан дополнительный скрипт под задачу в SPSS на Python, который позволяет обрабатывать многозначные ответы. Очень рекомендую!
Ответственный и адекватный заказчик, четко придерживающийся утвержденного ТЗ. Все четко и по делу в работе, оплата без проволочек.
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