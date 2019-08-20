По исходному образованию клинический психолог, кандидат наук по эргономике. Программирование Assembler, Basic, Python. Не чужд железу, могу собрать простое устройство или по крайней мере мере разобраться во взаимодействии требуемого софта со сложным устройством. Статистика и анализ данных любые вплоть до машинного обучения(TensorFlow, Keras).
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа! Всё сделано в срок. И сделано даже больше, чем было дано в задании. Это очень ценное качество в коллегах, когда находят путь, сделать еще лучше и еще быстрее. В моём случае был написан дополнительный скрипт под задачу в SPSS на Python, который позволяет обрабатывать многозначные ответы. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Ответственный и адекватный заказчик, четко придерживающийся утвержденного ТЗ. Все четко и по делу в работе, оплата без проволочек.