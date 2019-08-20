Отличная работа! Всё сделано в срок. И сделано даже больше, чем было дано в задании. Это очень ценное качество в коллегах, когда находят путь, сделать еще лучше и еще быстрее. В моём случае был написан дополнительный скрипт под задачу в SPSS на Python, который позволяет обрабатывать многозначные ответы. Очень рекомендую!