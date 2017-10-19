georgesnazarchuk

The Cookie With Jam

Здравствуйте.

Я веб-разработчик с 7-летним опытом и 2-летним опытом в области цифрового маркетинга. Я разработал проекты для многих компаний, работая в офисе и на фрилансе, как самостоятельно, так и в командах. Это дало мне важный опыт, как правильно управлять рабочим временем и проектами, поэтому я всегда сосредоточен на логике и качестве моей работы.

Я могу создать для вас веб-сайт с помощью или без помощи веб и UX дизайнеров. Помимо моих навыков в области разработки, я также являюсь опытным маркетологом и имею команду создателей отличного контента. Ниже вы найдете список моих скиллов и моей команды:

Я: HTML, HTML5, PHP, C#, C++, Yii, Yii2, Laravel, Kohana, WordPress, SEO, SMM/SMO, PPC, E-mail marketing, Target advertising, CPA marketing

Команда: UI-UX, веб-дизайн, копирайтинг, SMM, фото, ретушь, графический дизайн, перевод.

Таким образом, я могу быть вашим All-in-one фрилансером.

Контакт: skype, электронная почта.