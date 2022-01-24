georgevarlamov74

Составляю несложные юридические документы недорого. Консультирую.

Работаю с 2020 года. Составляю ходатайства об УДО, замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, снятии судимости по приговору суда. Помогу получить или составить рекомендации, справки, характеристики. Отменяю судебные приказы. Составляю договоры, претензии, жалобы и многие другие юридические документы. Всегда на связи по WhatsApp/telegram.

Имею благодарность ГУФСИН России по Челябинской области.

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