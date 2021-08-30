georgezhukov

Системный администратор Linux / DevOps-инженер / SRE

Приветствую!

Имею 3,5 года опыта работа в техподдержке на 1 и 2 линии, из них год работы в операторе связи, полтора - в компании-разработчике ПО, сначала системным администратором, затем DevOps-инженером. Владею:

* Mikrotik - настройка и устранение неполадок (кроме OSPF и BGP).

* Хорошо знаком со стеком TCP/IP, умею проводить сетевую диагностику на Linux и Windows (nslookup, ping, traceroute, route, ip, tcpdump, Wireshark).

* Хорошее/Среднее знание Linux-систем (Debian-like). Собирал Linux из исходных кодов (Linux From Scratch). Использую Linux дома.

* Написание скриптов на Python (в т.ч для целей интеграции API или для выполнения рутинных задач).

* Ansible (написание playbook-ов, в т.ч. универсальных, если возможно) для установки и/или настройки какого-либо софта или компонента системы.

* Git, gitolite - настройка репозитария, управление доступом.

* GitLab - настройка, управление пользователями и проектами, настройка CI/CD, присоединение Kubernetes-кластера (например для выполнения билдов).

* Kubernetes - настройка кластера и cluster networking (прошёл "курс" Kubernetes The Hard Way), настройка отказоустойчивости. Диагностика неполадок. Разбираюсь в YAML-манифестах кубера и многих его примитивах. Настраивал Kubernetes кластер в облаках AWS, GKE и Azure (AKS).

* Grafana + Prometheus - знаю, как запустить мониторинг, настроить dashboard-ы по метрике, настроить алерты и каналы для уведомления (Teams, E-mail...)

* Docker, docker-compose - установка, запуск контейнеров (docker run, docker-compose up -d), сборка контейнеров из Dockerfile (build), просмотр логов (logs...), выполнение действий в контейнерах (exec...), управление образами (tag/push/pull).

* Понимаю цикл разработки ПО и цикл CI/CD, цель и смысл участия в нём DevOps-инженеров и системных администраторов.

* Понимаю, как настроить отказоустойчивый (HA) или катастрофоустойчивый (Disaster Recovery) сервис (используя Kubernetes, keepalived, haproxy, MariaDB Galera Cluster).

* Знаю, как сделать систему более безопасной (если это возможно) и понимаю, почему это действительно нужно.