Довожу дело до конца!

Здравствуйте! Могу предложить Вам свои услуги в:

1) Продвижение в поисковых сис-мах по ключевому запросу и региону

2) Постинг реклама, содержащая ключевые слова(нужные) по форумам, группам в соц. сетях и сайтам (тематическим или просто общественным)

3) Наполнение сайта контентом

4)Проход интернет ресурса по каталогам

5) Заполнение интернет магазинов товаром

6)Заполнение досок объявлений

7)Заполнение форумов сообщениями

8)Заполнение групп вконтакте

9) Раскрутка групп вконтакте

10)Рерайт статей

11) Копирайтинг

12) Перевод с анг-рус и наоборот

13) Расшифровка аудио, видео в текст

14)Регистрация сайта в поисковых сис-мах

15) Рассылка сообщений в ЛС в контакте по критериям

16)Обработка фотографий

17) Администрирование групп в вконтакте

18) Добавление друзей, лайков, рассказать друзьям Вконтакте

19) Создание дизайна групп в вк, меню, аватарка, ссылки, можно с переходящим эффектом сделать

20) Создание баннера сайта

21) Создание логотипа