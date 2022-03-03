georgii-kyssa

Георгий georgii-kyssa

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная вёрстка сайтов в срок - с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Меня зовут Георгий и я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной версткой, адаптацией сайтов под мобильные устройства.

Главный приоритет для меня - это качественно выполнить ваш заказ. Индивидуальный подход к каждому проекту с использованием всех современных и актуальных технологий.

Профессиональные навыки:

  • HTML (HTML5)
  • CSS (CSS3)
  • SCSS
  • jQuery
  • BEM
  • Flexbox
  • Grid
  • Gulp
  • SVG
  • Figma
  • Adobe Photoshop
Ответственность:

- готов приступить сразу же после получения заказа

- всегда довожу проект до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Гарантия на верстку:

  • Быстро и бесплатно исправлю свои ошибки, если вдруг они будут обнаружены после передачи архива с готовой версткой, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Образование:

  • Высшее техническое
Связь: