georgii-kyssa

Качественная вёрстка сайтов в срок - с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Меня зовут Георгий и я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной версткой, адаптацией сайтов под мобильные устройства.

Главный приоритет для меня - это качественно выполнить ваш заказ. Индивидуальный подход к каждому проекту с использованием всех современных и актуальных технологий.

Профессиональные навыки:

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

SCSS

jQuery

BEM

Flexbox

Grid

Gulp

SVG

Figma

Adobe Photoshop

- готов приступить сразу же после получения заказа

- всегда довожу проект до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Гарантия на верстку:

Быстро и бесплатно исправлю свои ошибки, если вдруг они будут обнаружены после передачи архива с готовой версткой, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.