Качественная вёрстка сайтов в срок - с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
Меня зовут Георгий и я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной версткой, адаптацией сайтов под мобильные устройства.
Главный приоритет для меня - это качественно выполнить ваш заказ. Индивидуальный подход к каждому проекту с использованием всех современных и актуальных технологий.
Профессиональные навыки:
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- SCSS
- jQuery
- BEM
- Flexbox
- Grid
- Gulp
- SVG
- Figma
- Adobe Photoshop
- готов приступить сразу же после получения заказа
- всегда довожу проект до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Гарантия на верстку:
- Быстро и бесплатно исправлю свои ошибки, если вдруг они будут обнаружены после передачи архива с готовой версткой, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- Высшее техническое
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @georgii_kyssa
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