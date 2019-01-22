georgin1937

Юлия georgin1937

 
47 летРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Хочу предложить Вам настроить интернет–рекламу Вашей компании. Предлагаю также провести аудит сайта.

Меня зовут Юлия Захарова. https://vk.com/feed

Я специалист в интернет-рекламе Рекламной сети Яндекса. 

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы. 

Хочу предложить Вам настроить интернет–рекламу Вашей компании.

Оплата минимальная от 1000 рублей. Предлагаю также провести аудит сайта.

При этом за аудит я не прошу оплаты , то есть для Вас это будет совершенно бесплатно. А если Вы напишите отзыв о моей работе, то буду очень Вам признательна.Мне очень важно расширить базу отзывов о своей работе.

Аудит сайта