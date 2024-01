georgiysurovtsev

Переводы от художественной литературы до технического языка

Если вам требуется перевести что-либо в промежутке от художественной литературы до технического языка, свяжитесь со мной не раздумывая! Я всегда буду рад помочь вам и убедиться, что вы получите то, что вам нужно вовремя.

Я имею более чем 3-летний опыт с техническим английским как профессионал. Более того, имеются знания в написании деловых писем, письме научных отчетов и деловой переписки. На данный момент прохожу курс бакалавра в Морской инженерии в Казахстанско-Британском Техническом Университете в Алматы, Казахстан, и STC Groub B.V. в Роттердаме, Нидерланды.

Предыдущий опыт включает личные фриланс-переводы и работу в прессе:

idea-lab.kz

voxpopuli.kz

/

If you need to translate something that ranges from fiction to technical language, do not hesitate to contact me! I will be always glad to help you and make sure that you will get what you need in time.

I have more than 3 years of experience in technical english as a professional. Moreover, the knowledge of business letter writting, scientific report writting and business correspondence is possessed. Currently I am attending Bachelor course for Marine Engineer in Kazakh British Technical University in Almaty, Kazakhstan, and STC-Group B.V. in Rotterdam, The Netherlands.

Previous work experience includes personal freelance translations and work in press, such as:

idea-lab.kz

voxpopuli.kz