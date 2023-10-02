React Native и Flutter разработчик

Привет! Я - React Native и Flutter разработчик с опытом работы в этой области более 4 лет. Моя специализация - создание мобильных приложений для платформы Android и iOS, используя фреймворки React Native и Flutter. Я глубоко понимаю принципы разработки мобильных приложений и имею значительный опыт работы в этой области.

Я знаком с языками программирования JavaScript и Dart, а также имею опыт работы с различными фреймворками, библиотеками и инструментами, которые используются в мобильной разработке. Я использую React Native и Flutter, Redux, React, Angular, Vue, React Navigation, React Native Elements, Material UI и многие другие технологии, чтобы создавать мощные и эффективные приложения.

Кроме того, я имею опыт работы с различными базами данных, такими как Firebase Realtime Database, Firestore, SQLite, PostgreSQL, MongoDB, и могу использовать системы управления версиями, подобными Git.

Я также использую различные инструменты для тестирования, такие как Jest, Enzyme, Appium и Detox, чтобы обеспечивать качество приложений, которые я создаю. Я использую различные инструменты для развертывания приложений на Google Play Store, Apple App Store, TestFlight, Firebase App Distribution, Expo.

В целом, я опытный специалист, который имеет широкий спектр знаний и навыков в области мобильной разработки. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне!