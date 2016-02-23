Я мастер ногтевого сервиса с выездом к клиенту на дом.

Здравствуйте! Я мастер ногтевого сервиса, живу в Москве, стаж работы 6 лет, выполняю все виды маникюра и педикюра и не только, покрытие шилак, гель лак, био гель, вини люкс и т д. А так же окрас бровей и ресниц, спа процедуры, массаж рук и ног, Аромо терапии и многое другое, Работаю в ЮАО, это Коломенская, Нагатинская, Проспект Андропова, Дубровка, Академика Миллионщикова и близ лежащие к этим районам места. А так же по всей Москве,.Цены очень приемлемые. Например комплект рук и ног с покрытием шилак или гель лака всего 2300 Если маникюр+ шилак=1300. Ноги+ шилак=1700р. Качество и материалы хорошее.Френч шилак=300р. Снятие шилак=200р. Брови-250р. Спа рук-300р. Спа ног-350р. Звоните и пишите на все вопросы отвечу.89636086636. [email protected]