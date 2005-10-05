Общее.

Опыт работы в программировании - 5.5 лет, в веб-программировании 2.5 года. Занимался разработкой windows-приложений (Delphi, C++), в т.ч. с использованием баз данных, версткой и программированием сайтов (PHP, MySQL, JavaScript). Навыки работы с бухгалтерскими программами (1С).

Образование.

2000-2005: Московский Государственный Институт Электроники и Математики (технический университет).

Места работы.

Октябрь 2000 - Декабрь 2004: ООО

Веб-программист, менеджер по рекламе.

Разработка и поддержка БД, создание и поддержка сайта с использованием PHP, MySQL, JavaScript, реклама в интернет.

С января 2005: ООО

Веб-программист, верстальщик, интегратор.

Верстка и программирование сайтов с использованием PHP, MySQL, JavaScript. Интегрирование в сайты системы удаленного администрирования.

Навыки:

Языки программирования:

Delphi - 4 года.

C++ - 1 год.

SQL - 3 года.

PHP+MySQL - 2 года.

HTML+JavaScript - 2.5 года.

Операционные системы:

MS-DOS

Microsoft Windows 9x, 2000, XP

Программное обеспечение:

Borland Delphi,

Microsoft Visual C++,

1С Бухгалтерия,

Adobe Photoshop,

Corel Draw,

Apache, PHP, MySQL Server.

Персональная информация:

Дата рождения: 1 января 1984 г.

Семейное положение: Холост

Место рождения: Россия, Москва

Гражданство: Россия

Пол: Мужской

Языки: Русский, английский