Общее.
Опыт работы в программировании - 5.5 лет, в веб-программировании 2.5 года. Занимался разработкой windows-приложений (Delphi, C++), в т.ч. с использованием баз данных, версткой и программированием сайтов (PHP, MySQL, JavaScript). Навыки работы с бухгалтерскими программами (1С).
Образование.
2000-2005: Московский Государственный Институт Электроники и Математики (технический университет).
Места работы.
Октябрь 2000 - Декабрь 2004: ООО
Веб-программист, менеджер по рекламе.
Разработка и поддержка БД, создание и поддержка сайта с использованием PHP, MySQL, JavaScript, реклама в интернет.
С января 2005: ООО
Веб-программист, верстальщик, интегратор.
Верстка и программирование сайтов с использованием PHP, MySQL, JavaScript. Интегрирование в сайты системы удаленного администрирования.
Навыки:
Языки программирования:
Delphi - 4 года.
C++ - 1 год.
SQL - 3 года.
PHP+MySQL - 2 года.
HTML+JavaScript - 2.5 года.
Операционные системы:
MS-DOS
Microsoft Windows 9x, 2000, XP
Программное обеспечение:
Borland Delphi,
Microsoft Visual C++,
1С Бухгалтерия,
Adobe Photoshop,
Corel Draw,
Apache, PHP, MySQL Server.
Персональная информация:
Дата рождения: 1 января 1984 г.
Семейное положение: Холост
Место рождения: Россия, Москва
Гражданство: Россия
Пол: Мужской
Языки: Русский, английский