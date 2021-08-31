Какие услуги я оказываю?
Я осуществляю разовые услуги и полноценное ведение аккаунтов под ключ. Что входит в полное ведение:
1. Анализ профиля, вашей целевой аудитории и конкурентов;
2. Составление аватара клиента;
3. Нейминг;
4. Создание уникальной шапки профиля;
5. Обложки вечных сторис;
6. Составление визуала ленты;
7. Разработка индивидуального контент-плана;
8. Обработка и публикация фото;
9. Написание постов согласно контент-плану;
10. Ведение сторис (от 5 шт. в день);
11. Разработка стратегии продвижения;
12. Бесплатное и платное продвижение;
13. Утверждение материала и коммуникация по WhatsApp/Telegram.
В результате нашей совместной работы вы получите полностью упакованный и продающий аккаунт, доверие и лояльность аудитории, повышение узнаваемости, увеличение продаж и продвижение вашего продукта на рынке (от 25 тысяч рублей в месяц, но можем договориться).
Какие разовые услуги я оказываю:
1. Нейминг и шапка профиля (3500 руб.);
2. Составление визуала профиля (6/9/12 фото) (700/1000/1300 руб.);
3. Разработка контент-плана постов или сторис (7/14/30 дней) (1000/1500/2500 руб.);
4. Написание постов (500 руб. за 1 один);
5. Создание шапки профиля (500 руб.);
6. Дизайн прайс-листов, чек-листов или гайдов (400 руб./стр.);
7. Создание игр для сторис (400 руб./шт.);
8. Оформление таплинк (2500 руб.);
9. Подбор хэштегов (500 руб).
В результате нашей совместной работы вы получите готовый заказ, выполненный по вашим пожеланиям.
Ознакомиться с примерами работ можно на моей посадочной странице – https://instagram.com/smm.angela
Буду рада сотрудничеству, хорошего дня ☺