СММ-МАРКЕТОЛОГ

Какие услуги я оказываю?

Я осуществляю разовые услуги и полноценное ведение аккаунтов под ключ. Что входит в полное ведение:

1. Анализ профиля, вашей целевой аудитории и конкурентов;

2. Составление аватара клиента;

3. Нейминг;

4. Создание уникальной шапки профиля;

5. Обложки вечных сторис;

6. Составление визуала ленты;

7. Разработка индивидуального контент-плана;

8. Обработка и публикация фото;

9. Написание постов согласно контент-плану;

10. Ведение сторис (от 5 шт. в день);

11. Разработка стратегии продвижения;

12. Бесплатное и платное продвижение;

13. Утверждение материала и коммуникация по WhatsApp/Telegram.

В результате нашей совместной работы вы получите полностью упакованный и продающий аккаунт, доверие и лояльность аудитории, повышение узнаваемости, увеличение продаж и продвижение вашего продукта на рынке (от 25 тысяч рублей в месяц, но можем договориться).

Какие разовые услуги я оказываю:

1. Нейминг и шапка профиля (3500 руб.);

2. Составление визуала профиля (6/9/12 фото) (700/1000/1300 руб.);

3. Разработка контент-плана постов или сторис (7/14/30 дней) (1000/1500/2500 руб.);

4. Написание постов (500 руб. за 1 один);

5. Создание шапки профиля (500 руб.);

6. Дизайн прайс-листов, чек-листов или гайдов (400 руб./стр.);

7. Создание игр для сторис (400 руб./шт.);

8. Оформление таплинк (2500 руб.);

9. Подбор хэштегов (500 руб).

В результате нашей совместной работы вы получите готовый заказ, выполненный по вашим пожеланиям.

Ознакомиться с примерами работ можно на моей посадочной странице – https://instagram.com/smm.angela 

Буду рада сотрудничеству, хорошего дня ☺