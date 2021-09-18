Артем Герасенков gerasenkovgerasenkov
Главное для меня, чтобы заказчик был доволен работой!
Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки Figma, Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda. Заказ будет выполнен качественно и в срок. Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как веб-дизайнер я постоянно
совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.
Что вы можете получить от сотрудничества со мной?
-не беру предоплату
-всегда на связи
-всегда доведу дело до конца
-предоставляю отчёты по проделанной работе
Условия сотрудничества:
1. Ознакомление с ТЗ и оценка стоимости и сроков;
2. Выполнение работы;
3. Внесение правок и пожеланий;
4. Безопасная сделка либо Поэтапная оплата
5. После чего я вам передаю файл проекта ( работаю в "Figma", так что файл будет один, в формате .fig )
6. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.
Мои контакты
· E-mail — [email protected]
· Telegram — 89645581927
· Skype — 89645581927
· WhatsApp — 89645581927
· Instagram — @g_artm
Способ оплаты:
1. Сбербанк
2. Qiwi
3. ЯндексДеньги
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