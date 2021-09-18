Веб-дизайнер

Главное для меня, чтобы заказчик был доволен работой!

Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки Figma, Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda. Заказ будет выполнен качественно и в срок. Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как веб-дизайнер я постоянно

совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.

Что вы можете получить от сотрудничества со мной?

-не беру предоплату

-всегда на связи

-всегда доведу дело до конца

-предоставляю отчёты по проделанной работе﻿

Условия сотрудничества:

﻿1. Ознакомление с ТЗ и оценка стоимости и сроков;

﻿2. Выполнение работы;

﻿3. Внесение правок и пожеланий;

﻿4. Безопасная сделка либо Поэтапная оплата

﻿5. После чего я вам передаю файл проекта ( работаю в "Figma", так что файл будет один, в формате .fig )

6. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.

﻿Мои контакты

· E-mail — [email protected]

· Telegram — 89645581927

· Skype — 89645581927

· WhatsApp — 89645581927

· Instagram — @g_artm

Способ оплаты:

1. Сбербанк

2. Qiwi

3. ЯндексДеньги