gerashenko_rus

GERASHENKO - Битмейкинг

Привет! Меня зовут Руслан!

Я начинающий битмейкер который хочет развиваться в этой сфере и с помощью своих умений зарабатывать деньги.

Здесь я бы хотел продвигать свои услуги и зарабатывать.

У меня есть не малое количество работ, как плохих так и хороших, и я с радостью поделюсь с вами последними.

В основном я пишу биты для репа, трепа, как грустные так и разрывные, с помощью которых повышается уверенность в себе :)

На данный момент я учусь сведению вокала и так же самому битмейкингу, ибо учиться и совершенствовать свои навыки надо всегда.

Мои работы вы можете посмотреть на моем SoundCloud аккаунте - https://soundcloud.com/5wypvefuyvdp