gerashenko_rus

Руслан Геращенко gerashenko_rusgerashenko_rus
21 годРоссия/Азов
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
GERASHENKO - Битмейкинг
Привет! Меня зовут Руслан!
Я начинающий битмейкер который хочет развиваться в этой сфере и с помощью своих умений зарабатывать деньги.
Здесь я бы хотел продвигать свои услуги и зарабатывать.
У меня есть не малое количество работ, как плохих так и хороших, и я с радостью поделюсь с вами последними.
В основном я пишу биты для репа, трепа, как грустные так и разрывные, с помощью которых повышается уверенность в себе :)
На данный момент я учусь сведению вокала и так же самому битмейкингу, ибо учиться и совершенствовать свои навыки надо всегда.
Мои работы вы можете посмотреть на моем SoundCloud аккаунте - https://soundcloud.com/5wypvefuyvdp
Действие аккаунта приостановлено!