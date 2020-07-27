gerasimenko_dsgn

Марина Герасименко gerasimenko_dsgngerasimenko_dsgn
Веб-дизайнер. Делаю не просто красивую картинку — продумаем ваш сайт до мелочей, чтобы он гарантированно приносил результат
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Я выполняю:
• Дизайн лендинга
• Дизайн сайта
• Дизайн интернет-магазина
• Продающий текст для лендингов
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Работа со мной не станет головной болью, вот мои главные принципы:
• Соблюдение сроков. Уважаю свое и ваше время, поэтому, если потребуется, не буду есть и спать, но выполню работу в оговоренный срок
• Я всегда на связи и отвечаю на сообщения в максимально короткое время
• Никогда не сделаю «спустя рукава» - отношусь к бизнесу заказчика, как к своему
• Честные, доверительные отношения с заказчиком. Да, считаю, что без этого никуда, ведь человечность – это крепкий фундамент любого сотрудничества
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Кроме того, я гарантирую:
• Четкое следование техническому заданию, внесение конструктивных и обоснованных предложений, если потребуется
• Разработка шаг за шагом. Вы всегда знаете, на каком этапе работы мы сейчас находимся
• Настраиваюсь с заказчиком на один лад. Еще на начальном этапе мы обсудим все подробности для максимального взаимопонимания
• После создания дизайна не пропадаю и готова поддерживать контакт с разработчиком до завершения верстки проекта