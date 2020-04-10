gerasimiuk_pr

Услуги по настройке и оптимизации контекстной и таргетинговой рекламы

Занимаюсь настройкой таргетинговой и контекстной рекламы Google Adwords.

- разработка рекламных стратегий

- разработка воронок

- настройка и оптимизация поисковых, торговых, медийных рекламных кампаний Google Adwords и продвижение приложения

- настройка и оптимизация таргетинговых рекламных компаний

- настройка Google Analytics

- настройка Google Tag Manager

Опыт работы больше 3 лет.

Также имею опыт работы по SEO продвижению сайтов.

Мои контакты:

[email protected]

+38 098 099 75 26