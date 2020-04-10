gerasimiuk_pr

Услуги по настройке и оптимизации контекстной и таргетинговой рекламы
Занимаюсь настройкой таргетинговой и контекстной рекламы Google Adwords.
- разработка рекламных стратегий
- разработка воронок
- настройка и оптимизация поисковых, торговых, медийных рекламных кампаний Google Adwords и продвижение приложения
- настройка и оптимизация таргетинговых рекламных компаний
- настройка Google Analytics
- настройка Google Tag Manager
Опыт работы больше 3 лет.
Также имею опыт работы по SEO продвижению сайтов.
Мои контакты:
+38 098 099 75 26